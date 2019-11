Plesalca o nenavadni plesni izkušnji: Na tekmi sva se na smrt sprla #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jagoda in Jurij Batagelj sta se znašla v novi vlogi. V oddaji Zapleši v ljubezen, ki jo na Planetu lahko spremljate vsak četrtek, s plesno koreografijo poskušata pomagati kandidatom, da s pomočjo plesa najdejo svojo boljšo polovico. In čeprav ples ponavadi povezujemo s pozitivnimi in romantičnimi čustvi, sta nam vrhunska plesalca priznala, da se jima je na enem od plesnih tekmovanj uspelo tudi močno spreti. Kako se je končalo?

Jurij Batagelj nam je povedal, da se pri plesu takoj začuti, kakšna energija vlada med plesalcema, zato je nemogoče prikriti, če se dva tik pred tem na smrt spreta. To se je zgodilo tudi njemu ter njegovi soplesalki in srčni izbranki Jagodi, s katero sta skupaj že 20 let.

"Na enem od plesnih tekmovanj se nama je zgodilo, da sva se hudo sprla in nato odkorakala vsak po svoje. Ko so naju malce kasneje poklicali, da sva na vrsti za ples, sva na parket prišla vsak z drugega konca. Nobeden od naju ni vedel, kako bova to izpeljala, saj sva bila jezna drug na drugega.

Na vrsti je bil paso doble, ki velja za resen in dramatičen ples, midva pa sva se takoj, ko sva se prijela za roke, začela drug drugemu močno smejati. Obema je bilo jasno, da sva se sprla povsem po nepotrebnem. Do konca plesa se nisva mogla povsem zresniti. To je dokaz, da ples tudi zdravi," je v smehu sklenila Jagoda.

Plesalca in plesna trenerja Jurija in Jagodo Bategelj lahko v oddaji Zapleši v ljubezen ujamete vsak četrtek ob 21. uri.

