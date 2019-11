Tako se je nadaljevala njuna zgodba po zmenku na slepo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Zapleši v ljubezen sta se na malce drugačen zmenek odpravila tudi 46-letna Iryna iz Šentruperta in 55-letni Marjan iz Medvod. Med plesom sta drug pri drugem pustila dober vtis, zato sta se pred kamerami srečala na še enem zmenku. Kaj pa se je med njima dogajalo po koncu snemanja oddaje?

Iryna in Marjan, ki se prej nista poznala, sta na prvem skupnem plesu navdušila. S tem sta se strinjala tudi njuna plesna učitelja Jagoda in Jurij Batagelj. Na zmenku, ki je sledil, pa je Marjan celo priznal, da je z njegove strani preskočila tudi iskrica. Oba sta na zmenku potrdila, da bi se rada še bolje spoznala, zato smo preverili, kako so se stvari med njima odvijale po koncu snemanja oddaje.

Ples Iryne in Marjana:

To nam je povedal Marjan

Marjan, ki pred to oddajo še ni bil na zmenku na slepo, nam je najprej povedal, da je bil s svojim plesnim nastopom zadovoljen, čeprav meni, da bi se dalo še bolje. O soplesalki pa je dobil vtis, da je bila malce zadržana in precej resna. "Verjetno je bilo tako zaradi treme," je pojasnil. Zaupal nam je še, da se s soplesalko po drugem zmenku nista več srečala, niti nimata stikov.

To nam je povedala Iryna

Iryna s svojim plesnim nastopom ni bila preveč zadovoljna: "Ni šlo tako, kot sem pričakovala. Občutek sem imela, da s soplesalcem pleševa različno koreografijo. Priznam, da sem bolj uživala na plesnih vajah kot na zaključnem plesu." Kakšen pa je bil njen prvi vtis o soplesalcu? "Ko sem ga prvič videla, se mi je zdel preveč resen in zmeden. Na trenutke sem pomislila, da me je celo grdo gledal."

Čeprav sta se takoj po koncu snemanja dobila na kavi, Iryna ni začutila posebne kemije. "Izmenjala sva si telefonski številki in postala prijatelja na družbenem omrežju. Možnosti, da bi se iz tega razvilo kaj več od prijateljstva, ne vidim," je sklenila slaščičarka iz Šentruperta.

