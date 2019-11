Jasna Kuljaj zapela v posebnem triu #video

V včerajšnji oddaji Pri Črnem Petru smo dočakali tudi poseben glasbeni nastop, v katerem so moči združila tri dekleta, ki jih vsi dobro poznajo. Pesem, ki sta jo napisala Jan Plestenjak in Zdenko Cotič, so dekleta sicer posnela že pred leti, zdaj pa so prvič skupaj nastopila tudi na odru.