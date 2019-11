Simpatična tetovatorka bo poskusila zaplesati v ljubezen #intervju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen, v kateri gre za posebne zmenke na slepo, ki temeljijo na plesu, bomo spoznali tudi 22-letno tetovatorko Saro. Zase pravi, da je odprta, iskrena in zanesljiva, išče pa fanta, pri katerem ji je pomembna energija. Čeprav resnih plesnih izkušenj nima, zelo rada pleše.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Nikoli še nisem bila na zmenku na slepo.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Kot otrok sem trenirala latinskoameriške plese, zdaj pa plešem samo še na zabavah in za sprostitev. Moji najljubši plesi so tango, salsa in bachata.

Kaj pa je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Gledalce bi lahko najbolj presenetil moj značaj, ki je kombinacija nore in hkrati odgovorne osebe.

Kakšen je za vas popoln moški?

Moj popoln moški je visok, s temnimi lasmi, modrimi očimi, ne presuh in ne predebel. Pomembno mi je, da je moški iskren, zvest, samozavesten in spoštljiv.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Pri partnerju me najbolj zmotijo ljubosumnost, posesivnost in to, da je preveč prilagodljiv oziroma - po domače povedano - da je copata (smeh, op. p.).

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

V življenju sem imela eno resno zvezo, ki je trajala leto in pol ter se končala leta 2016. Zdi se mi, da sem bila takrat še premlada za resno zvezo, in tudi fant ni bil primeren zame.

Ali dopuščate možnost, da se boste zaljubili v oddaji?

Možnost, da se zaljubim v oddaji, obstaja, vendar bolj pričakujem neko novo izkušnjo in prijateljstvo.

