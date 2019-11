V oddaji Znani prvič za volanom, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako sredo ob 21.30, se bo na pot do vozniškega izpita odpravila nova trojica. Tokrat bomo spremljali igralko in pevko Mašo Tiselj, komika Dina Kapetanovića ter pevca Aleksandra Mežka, ki pravi, da so vozniki v Angliji veliko bolj strpni in disciplinirani kot v Sloveniji.

Aleksander Mežek vozniški izpit sicer ima in v nasprotju od svojega glasbenega kolega, ki je tudi sodeloval v oddaji, Ota Pestnerja vsa leta tudi vozi.

"Prihajam v tista leta, ko je dobro, da se spomniš pravil in osvežiš znanje varne vožnje. Vožnja skozi leta postane avtomatska in težko je spreminjati stvari, ki si se jih naučil. Prav zato sem se odločil, da opravim nekaj ur z nekom, ki je strokovno podkovan in ki mi lahko pove, katere so moje pomanjkljivosti, da jih poskusiva odpraviti," je svojo odločitev, da ponovno vstopi v šolo vožnje, pojasnil glasbenik.

Aleksander Mežek, Maša Tiselj in Dino Kapetanović Foto: Vita Orehek

Aleksander je 45 let živel v Angliji, kjer je spoznal, da je med vozniki na Otoku in v Sloveniji kar velika razlika. "V Angliji so vozniki zelo disciplinirani. Tudi v krožiščih in na vpadnicah si ljudje puščajo prednost, nihče ne izsiljuje. V Sloveniji pa je prometna dinamika čisto drugačna. Tu nihče ne čaka, nihče ti ne da prednosti. Tudi sam se moram temu prilagoditi, če želim kam priti. Če bi vozil, kot sem vozil v Angliji, ne bi nikamor prišel," je povedal.

Glasbenik vsem tistim, ki so izpit opravili pred 40 ali 50 leti, predlaga, da se odločijo za podoben korak. "Dobro je vedeti, kako voziti po pravilih in predvsem kako voziti varno."

Komik Dino Kapetanović Foto: Vita Orehek

V oddaji bomo spremljali tudi komika Dina Kapetanovića, ki je pri 18 letih sicer že opravil CPP. "Potem pa sem bil malo na kratkem z denarjem in dobil veliko prijateljev, ki so imeli izpit, zato nisem čutil potrebe po izpitu," se je pošalil 28-letnik.

Bo kaj dodatnega pritiska zaradi kamer?

Nekaj izkušenj z vožnjo avtomobila sicer že ima. "Ne vem, ali lahko to povem, ampak enkrat sem že vozil očetov avto, enkrat pa sestrinega. Nisem pa vozil po cesti, temveč po polju."

Tudi igralka in pevka Maša Tiselj, ki ste jo lahko videli tudi v muzikalu Cvetje v jeseni, je bila že vpisana v avtošolo. "Opravila sem CPP, imela nekaj ur vožnje, potem pa sem si premislila. Ni se mi zdelo, da je bil pravi čas," je razložila.

Maša Tiselj in njen učitelj vožnje Zoran

"Na srečo imam par zdravih nog in počasi se daleč pride. Sicer pa veliko uporabljam javni prevoz. Če je potrebno, za prevoz seveda prosim tudi prijatelje in družino," nam je pojasnila, kako zdaj pride od točke A do točke B.

Maša sicer že ima zelo zanimivo izkušnjo, ko je bila za volanom avtomobila:

Aleksandra, Mašo in Dina lahko na prvi uri vožnje v oddaji Znani prvič za volanom ujamete že nocoj ob 21. uri na Planetu.