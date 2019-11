Ula Furlan: Gospa je skoraj v solzah zapustila prizorišče

V oddaji s skrito kamero Znajdi se!, ki jo lahko spremljate vsako sredo ob 21. uri, bo tokrat gostja Ula Furlan, igralka, voditeljica, novinarka, model in še bi lahko naštevali. Tokrat bo prvič sodelovala v skriti kameri in z njo smo govorili o tem, kako je bilo na snemanju in kaj jo je najbolj presenetilo.

Voditelj oddaje Mario Ćulibrk je v svojo družbo povabil vsestransko Ulo Furlan, ki je trenutno zaposlena na več področjih, vsak dan pa se trudi nadgrajevati svoja znanja in svoje talente.

"Po času, ko sem bila polno zaposlena s televizijo, imam zdaj spet čas za negovanje svojih znanj, talentov in strasti, širše od enega, omejenega področja. Predvsem pa raznovrstno izzivam svoje telo in možgane ter vsak dan znova prekinjam rutino. Noben dan ni več enak drugemu, kar me veseli," nam je zaupala.

Tudi v oddaji Znajdi se! se Ula je hitro vživela v vlogo tistega, ki prek skrite slušalke tekmovalcem daje naloge. "V družbi Maria sem preživela prijetno in navihano popoldne. Imela sem srečo, da so bili vsi izzivi simpatični in nič kaj hudobni. Sem pa vseeno malo zadrževala sapo," je povedala v smehu.

Presenetil jo je le odziv ene od spremljevalk, ki ni vedela za skrito kamero. "Gospa je skorajda v solzah zapustila prizorišče, ker ni mogla verjeti, kaj se dogaja z njeno kolegico. Tudi tako lahko spoznaš, da smo ljudje, ne glede na to, da gre za igro in šalo, v prvi vrsti empatična in emocionalna bitja, ki si želimo predvsem iskrenih odnosov, čvrstih prijateljstev in zaupanja, ne laži. Prav to pa oddaja Znajdi se! na neki način postavlja pred izziv."

In kako bi se sama znašla v vlogi tekmovalke? "Verjetno bi šlo. V glavi bi se pripravila, da gre za igro, ter poskušala svojo vlogo najboljše odigrati in izpeljati izziv. To bi bila dobra vaja v improvizaciji," je navihano odgovorila Ula, ki se je ne nazadnje že večkrat preizkusila tudi kot igralka pred filmskimi kamerami.

Zase sicer pravi, da ni ena od tistih, ki svojim prijateljem radi pripravijo kakšno potegavščino, je bila pa že sama žrtev nečesa podobnega.

"Predrag Rajčič Perica, režiser, s katerim zdaj končujemo film, mi je kar nekaj let govoril, da bo vsak čas na vrsti zadnji snemalni dan: 'Še tole in imamo posneto čisto zares vse!' Njegove besede so se potrdile in uresničile šele letos. Je pa film zdaj res končan, tako da smo srečni in ponosni," je pojasnila simpatična Ula.

Ulo Furlan lahko v oddaji Znajdi se! ujamete v sredo 21. uri na Planetu.

