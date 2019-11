Klemen Klemen tokrat v novi vlogi #foto

"Tokrat sem prvič sodeloval z Mariem Čulibrkom in res ga je bilo dobro videti v akciji," je v smehu povedal Klemen Klemen, ki bo tokrat tisti, ki bo tekmovalcem v oddaji Znajdi se! prek skrite slušalke dajal naloge. "Zabavno je bilo dajati izzive in spremljati odzive tekmovalcev. Še posebej zanimivi pa so bili njihovi spremljevalci, ki niso vedeli, da gre za skrito kamero. Vsi so se res dobro odrezali in upam, da jih nismo preveč namučili."

Mario Ćulibrk in Klemen Klemen

Slovenskega raperja je sicer med snemanjem oddaje najbolj nasmejal izziv, v katerem je morala tekmovalka prinesti posodo z vodo, da bi si pogrela noge. "To je bil res dober štos, ki ga morate videti. Še posebej zabavna je bila reakcija spremljevalca, ki ni vedel za skrito kamero," je dodal glasbenik iz Trnovega.

Kako se bo Klemen Klemen, ki se trenutno intenzivno pripravlja na Ritem Mladosti, ki se bo odvil 13. decembra, odrezal v skritem studiu, od kjer bo tekmovalcem dajal navodila za odbite izzive, lahko preverite v oddaji Znajdi se!, ki bo na sporedu v sredo ob 21. uri na Planetu.

