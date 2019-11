Slovenka, ki pri 54 letih dela kot uspešen fotomodel #intervju

V nocojšnji oddaji Zapleši v ljubezen se bo na poseben plesni zmenek na slepo odpravila tudi 54-letna Ineza Sotler, ki dela kot uspešen fotomodel in ima pri tem posebno poslanstvo. Zase pravi, da ne gre drugače, kot da v zvezi ona nosi hlače. Ples ji predstavlja osvoboditev, s katerim se znebi stresa in ji pomaga pri vsakodnevnih odločitvah.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo nisem bila nikoli, to mi ne odgovarja.

Kakšne so vaše izkušnje s plesom?

Če mi delo dopušča, plešem na tečajih vsaj štiri krat tedensko. Salsa, bachata, flamenko in trebušni ples. Najraje pa plešem reegeaton-ta ples me res dvigne.

Kaj pa je tisto, kar bi gledalce o vas lahko presenetilo?

Tiste, ki me poznajo, bo presenetilo to, da sem se prijavila v oddajo Zapleši v ljubezen, ker vedo, da ljubim svobodo in sem zato samska. Tiste, ki me ne poznajo, pa lahko preseneti, da pri 54 letih delam kot uspešen fotomodel. Moje poslanstvo je, da ženske osveščam, da so lahko in morajo biti kljub letom, bolezni ali zapuščenosti lepe in ponosne nase.

Kakšen je za vas popoln moški?

Popolnih ljudi ni. Iščem nekoga, ki bi bil lahko moj življenski sopotnik. To je lahko nekdo, ki pozna samega sebe in je s sabo zadovoljen. Nekdo, ki je usvarjalen in, ki ceni čas, ki mu je dan. Fizično so mi všeč moški, pri katerih se vidi, da skrbijo zase.

Kaj vas pri partnerju lahko zmoti?

Na morebitnem partnerju me lahko zmoti,zanemarjenost,neodlocno rokovanje ali govorjenje,nemoski glas,vonj in umazani cevlji.

Kakšne so vaše dozdajšnje ljubezenske izkušnje?

Enostavno. Vzponi in padci.

Ali dopuščate možnost, da se boste zaljubili v oddaji?

Na prvi pogled se je v mojih letih malce težje zaljubiti. Drži pa, nikoli ne reci nikoli!

Kakšen ples bo v oddaji s soplesalcem odplesala Ineza in ali bo že prvi dotik prižgal med njima tudi iskrico ljubezni, si poglejte nocoj ob 21. uri v oddaji Zapleši v ljubezen na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.