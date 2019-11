Tanja Žagar: Želim si povečati družino #intervju

Trenutno se pripravljate na poseben glasbeno-plesni dogodek, ki bo bojda edinstven. V čem bo tako poseben?

Poseben bo tako s programom kot z zasedbo. Svojo glasbo bom namreč združila s plesnim svetom profesionalnih plesalcev latinskoameriških in standardnih plesov, prav s temi, s katerimi smo letošnjo pomlad skupaj sodelovali v plesnem šovu. Prav tako pa bodo z menoj na odru tudi nekateri od mojih prijateljev, s katerimi smo se skupaj "borili" za plesni globus.

Pripravljam torej glasbeno plesni šov, kjer si bodo ljudje lahko v živo ogledali to, kar so spomladi lahko spremljali le prek TV-zaslonov. Glavno besedo, kar zadeva plesne koreografije, bosta imela moj soplesalec Arnej Ivkovič in Maja Geršak, soplesalka Mihe Zupana. No, in tudi Miha bo z menoj na odru. Prvi koncert bo 24. januarja v Dvorani Tabor v Mariboru, drugi pa 29. januarja v Hali Tivoli v Ljubljani.

Tanja Žagar in Arnej Ivkovič bosta v oddaji Pri Črnem Petru pokazala tudi nekaj akrobatskih spretnosti. Foto: Bojan Puhek

Tudi tokratna oddaja Pri Črnem Petru bo plesno obarvana. Kateri je vaš najljubši ples in kako pogosto se zavrtite?

Prav posebne občutke v meni vzbudijo paso doble, samba, jive in rumba, sicer pa rada zaplešem vsakič, ko imam za to priložnost, pa katerikoli ples že to je.

Oddaja se odvija v gostilni. Ste se tudi vi kdaj preizkusili v gostinstvu?

Ko sem bila stara kakšnih sedem, osem let, je oče, ki se amatersko ukvarja z glasbo, nekaj časa igral v neki gorski koči. In tako sva bili čez vikend tam tudi midve z mami. Noro dobro se mi je zdelo, da sem lahko pomagala sprejemati naročila. Še zdaj se spomnim tistega dobrega občutka, ko sem z blokcem in svinčnikom v roki hodila od mize do mize in si zapisovala naročila.

Ste črnega petra morda kdaj tudi igrali?

Ravno v tej gorski koči, kjer sem bila "mlada natakarica", smo ob večerih igrali črnega petra. To igro sem imela zelo rada. Za vedno mi bo ostal v spominu večer, ko je oče sedel nasproti mene in igro za igro zmagoval. Od dveh kart, ki sta mi ostali, je vsakič potegnil pravo, da je meni vsakič ostal črni peter. In po urah igranja jaz ugotovim, da on ves čas gleda v okno za mojim hrbtom, kjer seveda vidi moje karte. Smeha potem ni manjkalo.

Tanja bo predstavila tudi svojo novo pesem Pleši z mano zdaj.

Pred kratkim ste sporočili, da ste prenehali delati v glasbeni šoli. Zakaj ste se odločili za ta korak?

Po enajstih letih poučevanja v glasbeni šoli Logatec sem se odločila, da je čas za spremembo. Ne zato, ker ne bi bila več motivirana in mi učenje ne bi več predstavljalo izziva, ampak zato, ker želim svoj čas posvetiti sinku, ki je pred kratkim dopolnil dve leti. Služba v glasbeni šoli poteka popoldne in zvečer, kar pomeni, da bi Karla videla samo zjutraj pred odhodom v vrtec, domov pa bi se vračala zvečer, ko bi se on že odpravil spat. In tega si res ne želim.

Razkrili ste, da veliko pišete. Imate kar tri vrste dnevnikov. Za kakšne dnevnike gre?

Ne gre ravno za tiste tipične dnevnike, ampak bolj za zapisovanje spominov. Tistih iz vsakdanjega življenja, tistih z nastopov in koncertov, snemanj ... In seveda vseh najlepših, za katere poskrbi naš Karlo.

Ste morda kdaj razmišljali tudi o tem, da bi napisali avtobiografijo?

Tudi to se lahko kdaj zgodi, a tudi za to je trenutno še prezgodaj. Je pa res, da bi bilo že do zdaj kar veliko zanimivega za napisati. Če bi knjigo izdala zdaj in bi jo poimenovala po naslovu ene od svojih pesmi, bi bil naslov zagotovo "Zaljubljena v življenje".

Bojda tudi preberete tudi vse komentarje, ki jih napišejo o vas ljudje. Kateri vas je najbolj nasmejal?

Z branjem komentarjev o sebi in svojem delu nimam težav in jih nikoli nisem imela. To me zelo zabava in se velikokrat zelo nasmejim. Jaz imam pesem "Tiho, tiho čas beži" pa tudi balado "Tiho teče Sava" in tako je nekoč nekdo napisal "Jooooj, ta Tanja Žagar, pri njej tiho tiho čas beži, pa tiho teče Sava, naj utihne še ona."

Foto: Bojan Puhek

Ste morda o sebi tudi v medijih prebrali kakšno novico, ki je bila povsem izmišljena in vas je dobro nasmejala?

Pred približno petnajstimi leti so v nekem časopisu napisali, da sem po moji dobri volji sodeč skoraj zagotovo noseča. In usule so se čestitke, kakšnih štirinajst dni skorajda nisem počela drugega kot samo dvigovala telefon (smeh, op. p.).

Vedno vas vidimo pozitivno in nasmejano. Kakšni pa ste, kadar se razjezite?

Že tako ali tako v vsakdanji komunikaciji veliko "krilim" z rokami, kar imam po očetu, ko pa se razjezim (kar se sicer ne zgodi prav pogosto), pa se to moje kriljenje še potencira in prenese na celo telo. Miki pravi, da sem smešna.

Obožujete otroke. Bo po velikem koncertu morda nastopil čas za povečanje družine?

Tega si želim.

Kdo pa je doma pri vzgoji bolj strog in dosleden?

Tu pa sva z Mikijem na isti valovni dolžini, tako da se drživa dogovorov, od katerih ne odstopava. Jaz sem morala imeti za uspešno in nemoteno delo zelo jasno določene meje in pravila že v glasbeni šoli s svojimi učenci, zdaj pa sem to prenesla še domov. In za zdaj deluje.

Tanja Žagar bo v gostilni Pri Črnem Petru gostovala NOCOJ ob 20. uri na Planetu.