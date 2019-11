Modrijani: Ljudje vedo, kdaj je glasba iskrena #intervju

V zabavni glasbeni oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bodo kot glasbeni gostje nastopili tudi priljubljeni Modrijani, ki so nam med drugim zaupali nekaj njihovih nenavadnih prigod z nastopov, kako usklajujejo številne koncerte in družinsko življenje ter kako velik zalogaj je Noč Modrijanov. Pogovarjali smo se z Blažem Švabom.

Oddaja Pri Črnem Petru poteka v gostilni. Ste se tudi Modrijani kdaj preizkusili v gostinstvu?

Imeli smo že ideje v tej smeri. Vodenje lastne gostilne je namreč želja več Modrijanov. Mogoče pa enkrat.

Črni Peter je tudi priljubljena igra s kartami. Katere igre ste se v otroštvu najraje igrali vi?

Večino časa smo preživeli na igrišču. Nogomet in košarka. Bili smo precej razposajeni in vročekrvni. Med brcanjem žoge je včasih šlo tudi do krvi (smeh, op. p.).

Imate sicer več sreče v igrah na srečo ali v ljubezni, glede na to, da pravijo, da imaš lahko samo eno ali drugo?

Iger na srečo ne igramo. Z ljubeznijo pa se ne igramo.

V oddaji boste nastopili tudi z Janom Plestenjakom. Sodelovali pa ste tudi že z nekaterimi drugimi slovenskimi glasbeniki. S kom bi si morda še želeli sodelovati, pa še niste?

Z Janom Plestenjakom smo posneli nekaj pesmi, in če bi izbirali, s kom bi še snemali, bi rekli, da z Janom Plestenjakom. Ker simbolizira čisto ljubezen in pripadnost do glasbe. Ker v vsakem trenutku služi pesmi in ljudem.

Modrijani pravite, da se lahko na trdnih tleh ostane le tako, da se v zasebnem življenju ne druži z ljudmi iz medijev. Se tega še vedno držite?

Pravzaprav bi se morali v odgovoru malce popraviti. Družimo se z ljudmi, ki so iskreni in pristni, z ljudmi, s katerimi se lahko pogovarjamo o vseh življenjskih stvareh, ne zgolj o glasbi in medijih. Življenje je veliko več. Poznamo pa tudi veliko zelo prijetnih ljudi iz medijev, ki so z nogami trdno na tleh.

Vaši dogodki, kot je Noč Modrijanov, so postali že legendarni. Vsakokrat ne le razprodate dogodek, ampak je projekt velik zalogaj tudi z vidika postavitve odrov, scene itd. Je težko vsakokrat preseči same sebe?

Noči Modrijanov ni lahko sestaviti. A pri postavljanju njene zgodbe skušamo odmisliti presežke, rekordno prodajo vstopnic, število nastopajočih, velikost odra in tehnike, temveč služiti njenemu poslanstvu. Poslanstvo Noči Modrijanov pa je slavljenje Boga, kar pomeni, slavljenje ljubezni in ena velika hvaležnost, da lahko ustvarjamo in prispevamo k dobremu, doma, v Sloveniji. Dokler bomo služili temu poslanstvu, bo smiselno delati to zgodbo.

Mislite, da smo Slovenci dovolj ponosni in dovolj poslušamo slovensko glasbo, ali se je, predvsem mladi, še vedno kar nekoliko sramujejo?

Dobro slovensko glasbo imajo radi vsi in vse generacije. Dobro glasbo. Ljudje imajo namreč zelo dober občutek, kdaj je glasba iskrena, ne glede na zvrst, kdaj pa je narejena preračunljivo.

Po drugi strani je vse več mladih skupin, ki stopajo na pot narodno-zabavne glasbe. Mislite, da je tudi po vaši zaslugi tovrstna glasba mladim vse bliže?

Mlade so k domači glasbi spodbujali vsi. Tudi Avsenik, Slak, Mihelič in drugi veliki ansambli. Ves čas. Po njihovem vzoru je nastalo ogromno glasbenih skupin. Mladosten zven in drugačen pristop k narodno-zabavni glasbi pa so že pred nami kazali mnogi drugi ansambli. Kvintet Dori, Stoparji, Vesele Štajerke in absolutno Mladi Dolenjci. Modrijani, Gadi, Poskočni muzikanti in nekateri drugi ansambli smo zgolj nadaljevali začeto in dodali nekaj svojega. S tem, da je treba z velikim klicajem omeniti Čuke, ki so leta 2000 s ploščo Narodni Čuki naredili pravo malo revolucijo. Atomik Harmonik so bili turbo folk ansambel, a so popularizirali harmoniko in vnesli v svet zabave in veselic veliko svežine.

Kakšno glasbo pa radi poslušate v prostem času?

Uživam v dobri in kakovostni narodno-zabavni glasbi. Nazadnje sem užival v starih Slakovih vižah. Poslušam in spremljam pa vso glasbo. Britansko in ameriško sceno. Svetovne radijske oddaje. Muzikale. Obiskal sem Broadway in West end. Veliko poslušam in spremljam slovensko glasbo. Pogosto sem zelo navdušen.

Modrijani imate res veliko nastopov. Koliko časa ste sploh na voljo svojim domačim?

Zelo se trudimo, da smo čim več doma, s svojimi domačimi. Po nastopu hitro odidemo domov. Na intenzivne vaje gredo domači z nami. Poleg igranja vsi še delamo, tako da je treba veliko medsebojnega prilagajanja in organiziranja. Smo pa Modrijani drug do drugega zelo razumevajoči in prilagodljivi. Vsi imamo družine in tudi mi, Modrijani, smo ena družina. Družino pa je treba držati skupaj.

Katera pa je najbolj zanimiva anekdota, ki se je vašemu ansamblu zgodila na odru?

Pred kratkim se je našemu harmonikarju Roku sredi veselice zlomil oder in je s harmoniko pristal meter globoko, a ni nehal igrati. Vsi smo ga najprej vprašali: "Ali si si kaj naredil?" Ko je odkimal, pa smo ga snemali in se, seveda, smejali. Res je tako prestrašeno gledal, sploh se ni zavedal, kaj se je zgodilo. Posnetek še hranimo (smeh, op. p.).

Imate tudi kakšne zanimive izkušnje z oboževalkami?

Lepe izkušnje imamo. Pogosto dobimo sadne pite, pecivo, kot da bi nas želele še malo porediti (smeh, op. p.).

Katera pa je tista stvar, ki je ljudje o Modrijanih še ne vedo, pa bi jih morda presenetila?

Da so fantje Modrijani na zadnjem sestanku, kaj bi radi spremenili v ansamblu, rekli, da bi se radi še več družili med seboj, npr. da bi skupaj enkrat kuhali golaž.

