Predsednik Trump naj bi si želel poln postopek ustavne obtožbe v senatu

Senatni republikanci so se v četrtek v Beli hiši dogovorili, da bo v senatu potekal poln postopek ustavne obtožbe. To naj bi si želel tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki pričakuje, da bo postopek v senatu bolj pošten kot v predstavniškem domu.

V predstavniškem domu trenutno potekajo javna zaslišanja v preiskavi pred postopkom ustavne obtožbe, ki se še ni začel. Donaldu Trumpu menda ni jasno, zakaj nimajo manjšinski republikanci v predstavniškem domu več besede in zakaj ne more klicati svojih prič oziroma zakaj ne zaslišijo ljudi, ki bi jih sam želel zaslišati, na primer nekdanjega podpredsednika ZDA Josepha Bidna.

Trump izseljeval Ukrajino

Trump upa, da mu bodo vse to omogočili republikanci v senatu, kjer imajo večino. Bela hiša pričakuje, da bodo v senatu zaslišali tudi Bidnovega sina Hunterja in med drugim predsednika odbora za obveščevalne zadeve, demokrata Adama Schiffa.

Foto: Reuters

Preiskavo pred ustavno obtožbo so demokrati sprožili, ker je Trump izsiljeval Ukrajino, da v zameno za pomoč in obisk predsednika Volodimirja Zelenskega v Beli hiši uvede preiskavo Bidna in same sebe, ker naj bi se vpletala v ameriške predsedniške volitve 2016. Prejemanje tuje pomoči za domače politične potrebe je v ZDA prepovedano in demokrati so zaradi tega sprožili preiskavo.

Glede na dozdajšnje izjave prič se skoraj ne bo mogoče izogniti formalni potrditvi obtožnice proti Trumpu v predstavniškem domu, ki je za to pristojen. Šele nadaljevanje postopka ustavne obtožbe v senatu je nato podobno sodnim procesom, kjer ima obtoženec pravico soočenja s pričami in do svojih odvetnikov.

Zavračanje obtožb na račun Ukrajine

Ker gre za politično zadevo, so se demokrati bali, da bodo republikanci preprosto zavrnili nadaljevanje postopka v senatu, vendar ga niso, čeprav ni jasno, ali zato, ker se bojijo odziva volivcev ali zato, ker si Trump res želi tega.

Nekdanja članica sveta za nacionalno varnost Fiona Hill Foto: Reuters

Nekdanja članica sveta za nacionalno varnost Trumpove vlade Fiona Hill je v četrtek v kongresu zavrnila obtožbe na račun Ukrajine kot izmišljotino, drugi člani Trumpove vlade so zavrnili teorijo o skorumpiranem Bidnu. Menijo, da za zaslišanje nekdanjega podpredsednika ZDA v senatu ni nobenega utemeljenega razloga, razen Trumpovih navedb, da se je Ukrajina vpletala, Biden pa je pokvarjen.

Postopek v senatu bo vodila republikanska večina in vse kaže, da skupaj s Trumpom upajo vsaj na delno preusmeritev pozornosti. Največ, kar lahko Biden stori, je, da pride v senat in priča pod prisego. Seveda če ima skupaj s sinom Hunterjem, ki je v času, ko je bil oče podpredsednik ZDA, zasedel dobro plačani položaj v ukrajinskem energetskem podjetju Burisma, res čisto vest.