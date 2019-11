Novi priči obtožili Trumpa neprimernega pritiska na Ukrajino

Ukrajinski strokovnjak v Svetu za nacionalno varnost Bele hiše podpolkovnik Alexander Vindman in sodelavka podpredsednika ZDA Mika Penca Jennifer Williams sta v odboru javno povedala, da je bil Trumpov telefonski pogovor z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim 25. julija neprimeren. Trump je v pogovoru povezal nakazilo pomoči Ukrajini z uvedbo preiskave njegovih demokratskih političnih nasprotnikov.

Republikanski zavezniki Trumpa v odboru so med zaslišanjem obeh prič poudarjali, da doslej še nihče ni obtožil Trumpa podkupovanja, kar je ena od točk obtožnice, ki jo je napovedala predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Za drugo (vplivanje na ali zastraševanje priče) je poskrbel Trump sam s tviti proti nekdanji veleposlanici v Ukrajini Marie Yovanovitch med njenim zaslišanjem.

Predsednika pozvali, naj nikar več ne tvita

Problem so opazili tudi Trumpovi prijatelji v oddaji televizije Fox News "Fox in prijatelji", ki so predsednika pozvali, naj nikar več ne tvita oziroma naj ne gleda zaslišanj, ki so menda le demokratska provokacija.

Ukrajinski strokovnjak v Svetu za nacionalno varnost Bele hiše podpolkovnik Alexander Vindman in sodelavka podpredsednika ZDA Mika Penca Jennifer Williams. Foto: Reuters

Danes bosta zaslišana še nekdanji svetovalec za Evropo in Rusijo v Svetu za nacionalno varnost Tim Morrison in nekdanji posebni odposlanec za Ukrajino Kurt Volker.

"Trumpova prošnja za preiskavo Josepha Bidna je bila neprimerna"

Vindman je v uvodnem nagovoru odboru spomnil na osebne napade nanj, zaradi česar je Pentagon pripravil načrte za njegovo preselitev z družino na varno. Vindman je povedal, da je bila Trumpova prošnja za preiskavo Josepha Bidna neprimerna in da je to iz občutka dolžnosti prijavil pravniku Bele hiše Johnu Eisenbergu.

"Da ameriški predsednik od tuje vlade zahteva preiskavo ameriškega državljana in političnega nasprotnika, je neprimerno," je dejal Vindman in pojasnil, da bi takšna preiskava povzročila izgubo zaupanja obeh strank za Ukrajino, spodkopala nacionalno varnost ZDA in pomagala napredovati strateške cilje Rusije.

"Podli napadi na karakter odlikovanih in častnih javnih uslužbencev so nesprejemljivi. Različna mnenja so povsem normalna in tudi živahna razprava, vendar pa bi morali biti boljši od nezrelih in strahopetnih napadov," je Vindman kritiziral napade Trumpovih podpornikov nanj in druge priče proti predsedniku.

Trumpov klic označila za nenavadnega in političnega

Uslužbenka State Departmenta, ki so jo poslali kot strokovnjakinjo za Ukrajino v kabinet podpredsednika ZDA Mika Pencea in nima strankarske opredelitve, Jennifer Williams je Trumpov klic označila za nenavadnega in političnega. Trump jo je konec tedna napadel kot "nikoli Trumpovko". To naj bi bili republikanci, ki nikoli niso marali Trumpa.

Vodilni republikanec v odboru Devin Nunes je Vindmana in Williamsovo takoj napadel, naj povesta, kdo je žvižgač, ki je telefonski pogovor prijavil. Vindman je dejal, da on ni žvižgač in da ne ve, kdo je, ter kot smešne zavrnil obtožbe, da ni zvest ZDA, ker so mu v Ukrajini ponujali položaj obrambnega ministra.

Ključno bo zaslišanje veleposlanika ZDA pri EU

Ključno bo sicer sredino javno zaslišanje veleposlanika ZDA pri EU Gordona Sondlanda, ki je za zdaj edini na seznamu prič, ki je imel glede Ukrajine neposredne pogovore s Trumpom. Sondland je hotelir, ki je prispeval milijon dolarjev za Trumpovo inavguracijo in dobil položaj veleposlanika. Svojo uvodno izjavo na tajnem zaslišanju, da ni vedel za pritisk na Ukrajino s pomočjo v zameno za preiskavo, je že "prilagodil", še vedno pa mu grozi obtožnica laganja pod prisego, česar se lahko reši z iskrenostjo v sredo.

Foto: Reuters

Politični uradnik ameriškega veleposlaništva v Kijevu David Holmes je v petek odboru povedal, da je slišal pogovor med Sondlandom in Trumpom 26. julija, ko je predsednika zanimalo ali bo Zelenski uvedel preiskavo, Sondland pa mu je to potrdil. Po pogovoru je Holmes vprašal Sondlanda, kaj meni Trump o Ukrajini, veleposlanik pa mu je odgovoril, da se na Ukrajino požvižga, razen glede preiskave proti Bidnu.

Sondland je bil med pogovorom v kijevski restavraciji na mobilnem telefonu s predsednikom tako glasen, da so ga slišali vsi v lokalu. Holmes je bil nad slišanim tako šokiran, da je to takoj prijavil nadrejenim na veleposlaništvu.

Državni podsekretar za politične zadeve v State Departmentu David Hale je medtem odboru v petek povedal, da je bil državni sekretar Mike Pompeo uvodoma zelo jezen zaradi kampanje proti Yovanovitchevi in je med drugim poklical ter nadrl voditelja televizije Fox News in Trumpovega prijatelja Seana Hannityja. Klical je tudi Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija in mu povedal, naj pusti veleposlanico pri miru. Dlje ni šel, ker je Giuliani deloval po osebnem ukazu Trumpa in Pompeo si več ni upal.

Giuliani je v Ukrajini vodil prizadevanja za sprožitev preiskave, ameriški mediji pa sedaj poročajo, da sta mu pri tem pomagala njegova ukrajinska klienta Lev Parnas in Igor Fruman, ki ju je FBI pred mesecem dni aretiral zaradi nakazovanja denarja iz tujine Trumpovi kampanji. Oba naj bi bila izjemno užaljena, da se Trump dela, da ju ne pozna.

Na zabavi ob judovskem prazniku v Beli hiši naj bi jima lani osebno naročil "tajno misijo" v Ukrajini. Po njuni aretaciji preiskujejo tudi Giulianija, ki je že namignil, da ne bo potonil sam.