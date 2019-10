Nekdanji veleposlanik: Trumpa ne more odstaviti samo ena stranka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi napovedanega poskusa odstavitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa je politično dogajanje v Washingtonu dobilo novo dimenzijo. Medtem ko demokrati v luči Trumpovih zahtev, naj v Ukrajini sprožijo preiskavo zoper sina demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, opozarjajo, da ni nihče nad zakonom, je ameriški predsednik njihovo potezo označil za velikansko potegavščino. Kakšen bo izplen tako imenovanega impeachmenta, za zdaj ni jasno. Nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Davorin Kračun opozarja, da postopek odstavitve predsednika ZDA ne more biti uspešen, če za njim stoji le ena stranka.

Demokrati so se za začetek uradnega postopka za odstavitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa odločili po tem, ko so v javnost prišle informacije, da naj bi Trump ukrajinskemu predsedniku Volodomirju Zelenskemu po telefonu dejal, da bo zadržal finančno pomoč za Ukrajino, če v državi ne sprožijo preiskave zoper sina nekdanjega ameriškega podpredsednika Joeja Bidna.

Trump je omenjene obtožbe zanikal, Zelenski pa je sporočil, da Trump ni pritiskal nanj v povezavi s prej omenjeno preiskavo. Kljub temu so demokrati, ki v kongresu obvladujejo predstavniški dom, prejšnji torek napovedali začetek odstavitve aktualnega ameriškega predsednika. Predstavniški dom, ki ga obvladujejo demokrati, naj bi o postopku glasoval še pred koncem letošnjega leta, potem pa se bo zadeva preselila v senat, kjer imajo večino Trumpovi republikanci, ki pa potrebe za impeachment za zdaj ne vidijo.

Kračun: Impeachment ne more biti uspešen, če za njim stoji le ena stranka

Nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Davorin Kračun pojasnjuje, da impeachment v ameriški politiki ni rutinski proces. "Če je instrument na koncu neuspešen, se to obrne proti predlagatelju. Osnovni razlog, da so se demokrati za to odločili v tem trenutku, je verjetno njihovo prepričanje, da imajo za impeachment dovolj močne argumente, obenem pa je politični položaj zaradi prihajajočih predsedniških volitev tako razgret, da bo tovrstnemu predlogu posvečene še več pozornost," meni Kračun.

Davorin Kračun je kot slovenski veleposlanik v Washingtonu služboval med letoma 2000 in 2004. Danes je predsednik fiskalnega sveta. Foto: STA

Postopek odstavitve po njegovih besedah sicer ne more biti uspešen, če za njim stoji samo ena politična stranka. "Demokrati bi morali za uspešen impeachment na svojo stran pridobiti tudi določen del republikancev. To bi demokratom lahko uspelo, če bi bili argumenti za odstavitev predsednika dovolj močni, da bi tudi republikanci, ki se z njim politično ne strinjajo, presodili, da je predsednik šibek in da ga nima smisla več podpirati," pojasnjuje nekdanji veleposlanik, danes pa predsednik fiskalnega sveta.

Neposreden način komuniciranja ni dovolj prepričljiv razlog za impeachment

Ko gre za aktualnega ameriškega predsednika Trumpa, Kračun opozarja, da predsednikov neposreden način komuniciranja v javnosti in prek družbenih omrežjih, ki ga nekateri označujejo za nesramnega oziroma nespodobnega z vidika politike in diplomacije, sam po sebi ni zadosten oziroma dovolj prepričljiv argument za uspešen impeachment.

Bill Clinton je po aferi Lewinsky leta 1999 preživel poskus odstavitve, saj republikanci v senatu niso zbrali potrebne večini. Na fotografiji z ženo Hillary Clinton. Foto: Reuters

"V predsednikovih dejanjih je treba najti zelo konkretno ravnanje, s katerim bi ta lahko ogrozil temeljne ameriške vrednote. Izdaja je na primer nekaj, česar v ameriški politiki ne oprostiš niti siceršnjemu političnemu nasprotniku," v luči ukrajinske afere pravi Kračun. Dodaja, da so tisti, ki so v javnost spravili sporni pogovor Trumpa z Zelenskim, ameriškega predsednika posredno poskusili razglasiti za izdajalca, demokrati pa zdaj v kongresu o tem poskušajo prepričati odločilno večino.

"Raziskave javnega mnenja za zdaj še kažejo običajno sliko tradicionalne razdeljenosti volivcev na dva pola, vendar bi morebiten premik javnega mnenja za impeachment demokratom lahko pomagal in tudi pripomogel k temu, da bi predvsem v senatu prevladali podporniki odstavitve predsednika. Nekateri republikanci bi to podprli, če bi ugotovili, da so temu naklonjeni tudi njihovi volivci," pojasnjuje Kračun.

Pri Clintonu jim ni uspelo, Nixon je raje odstopil sam

Ko se je izkazalo, da obstaja potrebna večina za impeachment, je ameriški predsednik Richard Nixon leta 1974 odstopil. Foto: Reuters Zadnji poskus odstavitve ameriškega predsednika se je v kongresu zgodil leta 1998, ko so republikanci po aferi Lewinsky poskušali zbrati večino za odstavitev takratnega demokratskega predsednika Billa Clintona. Njihov poskus leto dni kasneje ni bil uspešen, saj republikanci v senatu niso zbrali potrebne večine.

"Očitno kavalirski delikt za demokrate in Clintonove podpornike takrat ni pomenil dovolj močnega argumenta, medtem ko se je pri poskusu impeachmenta proti Nixonu zgodilo ravno nasprotno. Očitani poskus zlorabe pooblastil v volilnem sistemu je bil takrat dovolj prepričljiv argument, da je do razmišljanja o tem pripravil tudi Nixonove privržence in politične zaveznike. Ko se je izkazalo, da bi impeachment lahko uspel, je Nixon raje sam odstopil," epilog afere Watergate iz leta 1974 opisuje Kračun.

Ob tem opozarja, da je šlo v primerih Clintona in Nixona za povsem drugačne argumente predlagateljev impeachmenta. "Afera, s katero so povezovali Nixona, bi utegnila omadeževati institut volitev, ne nazadnje je šlo za poskus zlorabe volilnega mehanizma. Na drugi strani je zakonska zvestoba relativna vrednota. Nekaterim politikom takšni očitki škodijo, drugim pa ne, čeprav jih povezujejo z različnimi tovrstnimi aferami," dodaja nekdanji slovenski veleposlanik v Washingtonu.