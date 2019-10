Visoke carine, ki jih oktobra uvaja ZDA, tudi za slovenske izdelke

V ZDA uvažamo tudi mlečne izdelke in jajca, mesa in mesnih izdelkov pa ne.

V ZDA začnejo po 18. oktobru veljati 25-odstotne carine za evropske izdelke, med njimi tudi za izdelke iz Slovenije, kot so siri in drugi mlečni izdelki, svinjina, sadje, sokovi in drugo . V ZDA smo sicer lani uvozili slabih 570 milijonov evrov blaga. Ukrep so američani sprejeli po tem, ko je Svetovna trgovinska organizacija (WTO) ZDA dovolila, da uvedejo carine v višini 7,5 milijarde ameriških dolarjev (6,86 milijard evrov) zaradi evropskih subvencij evropskemu proizvajalcu letal Airbusu in medtem, ko se Trump veseli zmage, analitiki napovedujejo, da bo EU prisiljena uvesti protiukrepe.

Z 25-odstotno stopnjo bodo ocarinjeni prehrambeni izdelki iz EU, izdelki letalske industrije pa bodo ocarinjeni po 10-odstotni stopnji, čeprav ameriške letalske družbe znižani carini nasprotujejo.

Med številnimi izdelki bodo ocarinjeni francosko vino in olive, italijanski siri, sadje, jogurti in školjke, nemška kava in rezervni deli za fotoaparate ter mikrovalovne pečice in knjige, britanski puloverji, kašmir, odeje in volna. Ocarinjeni bodo keksi, salame, svinjske klobase, maslo in škotski viski. Carine bodo sproti ocenjevali na podlagi pogovorov z državami EU, v uradu trgovinskega predstavnika pa pričakujejo tudi pogajanja za rešitev spora o subvencijah.

Z ukrepom je zelo zadovoljen ameriški predsednik Donald trump, ki je dejal, da gre za veliko zmago za ZDA, si zanjo pripisal zasluge in dejal, da takih zmag doslej v zgodovini še ni bilo. Foto: Reuters Izvoz slovenskih izdelkov v ZDA se vsako leto povečuje, lani smo tja izvozili za 569,3 milijonov evrov izdelkov. Med izdelki, ki bodo po novem ocarinjeni po 25-odstotni stopnji, tja uvažamo mlečne izdelke in jajca, mesa in mesnih izdelkov pa ne.

Leta 2018 smo v ZDA sicer izvozili največ izdelkov iz skupine, v katero spadajo jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave ter njihovi deli in sicer predstavljajo 17 odstotkov slovenskega izvoza, 13 odstotkov odpade na izdelke iz skupine električnih strojev in opreme, aparatov za zajem slike in zvoka, 11 odstotkov je farmacevtskih proizvodov, 10 odstotkov železa in jekla, okoli šest odstotkov še različnih preciznejših instrumentov, pet odstotkov izvoza pa predstavljajo aluminij in aluminijasti izdelki.

Ukrep bo prizadel okoli 34 tisoč prodajalcev na drobno

Ukrep bo prizadel 14.000 prodajalcev na drobno, ki prodajajo hrano, ki je Američani ne proizvajajo, poleg tega pa še 20.000 drugih prodajalcev. Poslabšal bo svetovno ekonomijo, kar se izraža tudi v velikih padcih osrednjega indeksa na Wall Streetu.

Gospodarski analitiki in ekonomisti menijo, da bo zaradi uvedbe carin EU prisiljena uvesti povračilne ukrepe in dodatne carine, ko bo WTO podobno odločila v pritožbi EU zaradi ameriških subvencij Boeingu.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmstrom je po odločitvi WTO dejala, da bo trgovinska vojna škodovala podjetjem in ljudem na obeh straneh Atlantika, prizadela bo svetovno trgovino in širšo letalsko industrijo v občutljivem času, poroča STA.

Kakšen vpliv bo imel ukrep na slovenska podjetja in uvoz, smo vprašali tudi Trgovinsko zbornico Slovenije, odgovor bomo objavili po prejemu.