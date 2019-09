Trump odložil novo povišanje carin na kitajski uvoz

Trump je pojasnil, da se je za odlog povišanja carin odločil na prošnjo podpredsednika kitajske vlade Liu Heja, ki bo prihodnji mesec vodil kitajsko pogajalsko delegacijo v Washingtonu. Peking naj bi prosil za odlog, ker bodo 1. oktobra praznovali 70. obletnico ustanovitve Ljudske republike Kitajske.

Kitajska je v sredo napovedala, da bo s 17. septembrom odpravila carine na 16 kategorij ameriškega blaga. Carine na ameriške izdelke, med njimi morsko hrano, zdravila proti raku in živalsko krmo, bodo odpravljene za leto dni. Trump je to označil za velik ukrep in pozitivno gesto pred novim krogom trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko prihodnji mesec.

Washington je pred tem napovedal, da bo z oktobrom 25-odstotne carine, ki že veljajo na izdelke v vrednosti 250 milijard dolarjev, dvignil na 30 odstotkov.