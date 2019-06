ZDA in Mehika še brez dogovora za izogib Trumpovim carinam

Ebrard je sicer izrazil optimizem, ker naj bi bil sestanek v Beli hiši dober, obe strani pa sta podali svoja stališča. Mehičani so pojasnili, kaj delajo za zmanjšanje pritiska migrantov iz Srednje Amerike na mejo z ZDA, Američani so izpostavili, da je treba storiti več.

Trump je med obiskom na Irskem tvitnil, da je bil dosežen napredek, vendar še zdaleč ne zadoste. Vztrajal je, da bo v ponedeljek uvedel petodstotne carine na uvoz iz Mehike in jih stopnjeval do 25 odstotkov. "Višje bodo carine, več ameriških podjetij se bo preselilo iz Mehike nazaj v ZDA," je tvitnil.

