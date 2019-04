Migranti v Mehiki prejeli pol milijona dolarjev papeževe pomoči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek je migrantom v Mehiki prek dobrodelne organizacije Petrov novčič namenil pol milijona dolarjev pomoči. Denar bodo razdelili med 27 projektov v 16 mehiških škofijah in redovnih skupnostih, sporočilo Vatikana povzema ameriški CNN.

Denar bodo porabili za nastanitev, hrano in druge nujne potrebščine za migrante iz Srednje Amerike, ki so v karavanah prispeli do Mehike, nato pa naleteli na zaprto ameriško mejo.

"Moški in ženske, pogosto z malimi otroki, bežijo zaradi revščine in nasilja, v upanju na boljšo prihodnost v ZDA. Vendar pa zanje meja z ZDA ostaja zaprta," izjavo povzema portal Vatican News.

Papež Frančišek poživa k sočutju do migrantov

V Vatikanu so opozorili, da medijsko pokrivanje situacije več deset tisoč migrantov v Mehiki pojenja, s tem pa usiha tudi pomoč vlad in posameznikov.

Papež Frančišek je v svojih nastopih večkrat pozval k sočutnemu pristopu k migrantskemu vprašanju. Med drugim je posvaril pred gradnjo zidov, češ da ljudje, ki gradijo te zidove, sejejo strah in razdvajajo ljudi.

