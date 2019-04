Na veliki petek v cerkvah namesto maš bogoslužja velikega petka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji veliki petek med praznikom velike noči se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu. To je za vernike dan strogega posta in edini dan, ko v Katoliški cerkvi ni maše. Bodo pa po cerkvah potekala bogoslužja velikega petka. Za ta dan je značilna tudi molitev križevega pota, v rimskem Koloseju ga bo zvečer vodil papež Frančišek.

Po cerkvah bodo danes brali evangeljska poročila o Jezusovem trpljenju, imenovana tudi pasijon. Za bogoslužja tega dne je značilno čaščenje križa kot znamenje hvaležnosti in spoštovanja. Med obredom hostijo, ki simbolizira Jezusa, simbolno postavijo v grob, ki ga nato obiskujejo verniki.

Obred velikega petka bo danes popoldne v vatikanski baziliki sv. Petra vodil papež Frančišek, zvečer pa bo z verniki z vsega sveta v Koloseju molil še križev pot, ki sodi med vrhunce velikonočnih praznovanj v Rimu.

Slovesnosti ob velikem petku bodo danes potekale tudi v Jeruzalemu in drugod po svetu, obrede velikega petka pripravljajo tudi po slovenskih cerkvah. V ljubljanski stolnici bo bogoslužje vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.

V evangeličanskih cerkvah na veliki petek zvečer poteka osrednje velikonočno bogoslužje. Slednjega bo v evangeličanski cerkvi v Ljubljani vodil evangeličanski škof Geza Filo.

Na veliko noč se kristjani spominjajo Jezusovega trpljenja, njegove smrti na križu in vstajenja. Po besedah ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika je učlovečenje Boga in nato njegovo darovanje na križu za človeštvo edinstveno za krščansko vero in ga druge vere ne poznajo.