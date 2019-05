V nesreči zasebnega letala v Mehiki umrlo 13 ljudi #video

Mehiški mediji poročajo, da je bil na letalu 55-letni bogati poslovnež Luis Octavio Reyes Dominguez z ženo in tremi otroki. Potniki in člani posadke naj bi bili stari od 19 do 57 let, večina pa naj bi bila Mehičanov.

Vsi skupaj so se v nedeljo vračali domov po ogledu sobotnega boksarskega dvoboja v Las Vegasu med Mehičanom Saulom Alvarezom in Američanom Danielom Jacobsom.

Kontrolorji letenja so z letalom izgubili stik v nedeljo pozno popoldne po krajevnem času, nato se je začelo iskanje. Razbitine so odkrili v odročnem goratem predelu v zvezni državi Coahuila na severu Mehike.

Vzrok nesreče še ni znan. Letalo challenger 601 kanadskega proizvajalca Bombardier naj bi se pred strmoglavljenjem po navedbah medijev skušalo izogniti neurju.