Trump zaradi nezakonitih migracij uvedel carine na uvoz iz Mehike

Kot je sporočila Bela hiša, se bodo carine 1. julija povečale na deset odstotkov, nato vsak mesec še za pet, tako da naj bi 1. oktobra dosegle 25 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Carine bodo ostale pri 25 odstotkih, razen če ne bo Mehika bistveno zajezila nezakonitega vala tujcev, ki prihajajo prek njenega ozemlja," so še opozorili v Washingtonu. "Če se bo z učinkovitimi ukrepi Mehike zmanjšalo nezakonite migracije, o čemer se bomo odločili po lastni presoji, bomo preklicali carine," so pojasnili.

V zadnjih mesecih so pridržali po sto tisoč migrantov

Foto: Reuters Trump je očital Mehiki pasivno sodelovanje pri omogočanju nezakonitih migracij. Uvedbo carin je utemeljil s tem, da odnos Mehike predstavlja "izredno stanje ter grožnjo za nacionalno varnost in gospodarstvo ZDA", navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ravno v sredo so ameriški obmejni agenti v El Pasu v Teksasu po navedbah Trumpa pridržali do zdaj največjo skupino 1.036 migrantov. V skupini so bile celotne družine iz Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja. V zadnjih mesecih so sicer mesečno pridržali po več kot sto tisoč migrantov, navaja AFP.

Podsekretar za Severno Ameriko pri mehiškem zunanjem ministrstvu Jesus Seade je v prvem odzivu Mehike Trumpov ukrep označil za pogubnega in napovedal protiukrepe. "To je pogumno. Če bodo grožnjo uresničili, bo to nevarno," je dejal.

Mehiški predsednik pisal Trumpu

Mehiški predsednik Andres Lopez Obrador je v četrtek že poslal pismo Trumpu, v katerem je poudaril, da si ne želi konfrontacij, in pozval k dialogu z ZDA glede migracij. "Sporočam vam, da nočem konfrontacij. Predlagam poglobitev našega dialoga, da poiščemo druge alternative težavam z migracijami," je zapisal.

Washington je napovedal carine na isti dan, ko so v ZDA začeli ratifikacijo severnoameriškega trgovinskega sporazuma z Mehiko in Kanado, ki je po oceni AFP zdaj resno ogrožen. Mehika je ena najpomembnejših trgovinskih partneric ZDA. V prvem četrtletju je blagovna menjava med država znašala 150,5 milijarde ameriških dolarjev.