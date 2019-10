Trump marca predlagal streljanje v noge migrantov

Ameriški predsednik Donald Trump je marca v silovitem besu zaradi nadaljevanja nezakonitega priseljevanja v ZDA prek južne meje predlagal, naj na prebežnike streljajo v noge, da bi jih upočasnili. To je bilo v času, ko je predlagal tudi popolno zaprtje meje z Mehiko, poroča New York Times.

Časnik je poročal, da je Donald Trump na omenjeno zamisel prišel proti koncu tedna besnenja proti priseljencem, ker je statistika kazala, da kljub njegovi retoriki število nezakonitih prehodov meje narašča. Poleg streljanja v noge je predlagal tudi napeljavo elektrike v zid na meji z Mehiko, na katerem naj bi bile na vrhu, ki bi lahko trgale človeško mesto, pa tudi jarke z vodo pred zidom, ki bi bili polni kač ali aligatorjev.

Znebil se je sodelavcev, ki so bili proti zaostrovanju migracijske politike

V tistem obdobju jeze se je tudi odločil, da se bo znebil svetovalcev in sodelavcev, ki so bili proti zaostrovanju migracijske politike, pri čemer je imel odločno podporo svetovalca Stephena Millerja. Na takratnem sestanku mu je bila zvesta tudi nekdanja ministrica za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen, ki je javno zagovarjala politiko ločevanja otrok migrantov od staršev in njihovo zapiranje v kletke. To ji sicer ni pomagalo, saj jo je Trump aprila potem vseeno odpustil.

New York Times navaja besede več kot deset uradnikov Trumpove vlade, ki so imeli informacije iz prve roke o tem sestanku marca, na katerem so bili Nielsenova, državni sekretar Mike Pompeo, tedanji šef službe za carine in meje Kevin McAleenan, vršilec dolžnosti šefa kabineta Mick Mulvaney, Trumpov zet Jared Kushner in drugo osebje. Informacije so navedene v novi knjigi časnika z naslovom Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration (Vojne na meji: O Trumpovem napadu na priseljevanje, op. p.).