Trump zatrjuje: Priča smo največji prevari v zgodovini #video

Videoposnetek je odziv Trumpa na začetek uradne preiskave predsednika ZDA pred impeachmentom oziroma na začetek postopka njegove odstavitve, ker je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v telefonskem pogovoru prosil za preiskavo sina svojega političnega nasprotnika Josepha Bidna, to pa naj bi posredno pogojeval z izplačilom pomoči Ukrajini.

Trump ne le, da obtožbe zavrača, ampak je sprožil veliko ofenzivo proti demokratom, ki jih je obtožil, da želijo uničiti državo. "Hočejo vam vzeti orožje, hočejo vam vzeti zdravstvo, hočejo vam vzeti glasove, hočejo vam vzeti vašo svobodo, hočejo vam vzeti vaše sodnike. Hočejo vam vzeti vse," je dejal Trump in sebe predstavil kot tistega, ki se temu upira.

"Borimo se za to, da bi izsušili močvaro. In to je točno to, kar počnem. In lahko vidite, zakaj to počnem, ker gre za usodo naše države, kot še nikoli doslej," je dejal Trump. "Hočejo me ustaviti, ker se borim za vas. Tega pa ne bom nikoli dopustil," je še poudaril v videoposlanici izpred Bele hiše.

Video, objavljen na njegovem profilu na Twitterju, si lahko ogledate spodaj:

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Zatem je objavil še več tvitov, v katerih je celotno preiskavo proti njemu označil za "lov na čarovnice" in pozval k odstopu demokratskega kongresnika Adama Schiffa, ki vodi preiskavo pred impeachmentom. Poobjavil je tudi niz videoposnetkov republikancev in medijskih zaveznikov, ki ga branijo in opravičujejo njegovo ravnanje v omenjeni ukrajinski aferi, hkrati pa napadajo demokrate.

Na koncu je tudi podprl oglas, v katerem obtoži demokrate, da naj bi bilo v vsej zgodbi res ravno obratno. Bidnov sin Hunter je bil namreč v času, ko je bil njegov oče ameriški podpredsednik pod Obamo, član nadzornega odbora ukrajinske naftne družbe Burisma, ki je bila predmet korupcijske preiskave. Biden pa naj bi pritiskal na ukrajinske oblasti, da se tožilca, ki je vodil preiskavo, odpusti.

Donald Trump in Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

"Ko je predsednik Trump prosil Ukrajino, naj preišče korupcijo, ga hočejo Demokrati odstaviti, njihovi medijski kužki pa takoj priskočijo. Izgubili so volitve, zdaj hočejo ukrasti te," pravi glas v oglasu, na koncu pa se oglasi tudi Trump in pravi, da ta oglas podpira.

Joseph Biden je res pritiskal na Kijev, da se odpusti tožilca, vendar pa so k temu pozivali tudi drugi zahodni voditelji in tudi Mednarodni denarni sklad, ker da tožilec ne naredi dovolj v boju proti korupciji. Proti njemu so tudi v Ukrajini potekali množični protesti.