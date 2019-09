Preiskave pred Trumpovim impeachmentom v polnem teku: na zagovor tudi politični vrh

Odbori za obveščevalne in mednarodne zadeve ter vladni nadzor so izdali pozive Pompeu, nekdanjemu ameriškemu odposlancu za Ukrajino Kurtu Volkerju, ki je v petek nenadoma odstopil s položaja, veleposlaniku ZDA pri EU Gordonu Sondlandu ter nekdanji ameriški veleposlanici v Ukrajini Marie Yovanovitchevi, ki jo je Trumpova administracija predčasno odpoklicala s položaja.

V petek se je v podporo preiskavam oglasilo tudi več kot 300 nekdanjih uradnikov nacionalne varnosti demokratskih in republikanskih vlad. Trump zatrjuje, da je nedolžen in objavlja tvite o lovu na čarovnice in podobno; med drugim je objavil, da se je tudi podpredsednik ZDA Mike Pence "čudovito" pogovarjal z Ukrajinci.

Afero sprožil Trumpov sporni pogovor z ukrajinskim predsednikom

To je le uvodni val pozivov, ki mu bodo sledili tudi drugi, v preiskavi, ki se osredotoča na Trumpov pritisk na Ukrajino, naj uvede preiskavo proti sinu demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna. Afera je izbruhnila, ko je žvižgač prijavil Trumpov telefonski pogovor s predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Objavljeni prepis pogovora kaže, da je Trump po ponavljanju, kaj vse so ZDA storile za Ukrajino, prosil za preiskovalno uslugo in dodal, da bosta kaj več povedala njegov odvetnik Rudy Giuliani in pravosodni minister ZDA William Barr.

Demokrati bodo želeli zaslišati vsaj Barra in morda tudi Giulianija, čeprav jih je strah, da se bo to zaslišanje sprevrglo v cirkus, kot se je zaslišanje nekdanjega šefa Trumpove kampanje Coreyja Lewandowskega.

Giuliani, ki je v Ukrajini rovaril proti veleposlanici Yovanovitch, ker ni bila navdušena nad njegovimi pritiski za preiskavo Bidnovega sina zaradi domnevne korupcije, je že zagrozil State Departmentu, da ima dokaze, da je bil v Ukrajini uradno s pooblastili te agencije.

Volodimir Zelenski Foto: Reuters

Yovanovitcheva trn v peti ukrajinskega državnega vrha

Yovanovitcheva je bila trn v peti ukrajinskemu državnemu vrhu, ker je preveč pritiskala za preganjanje korupcije. Pričakovali so, da bo nehala, ko je prišel na oblast Trump, ker so ga imeli za človeka, ki ga korupcija ne skrbi zelo. Kampanja proti njej je dobila zagon s prihodom Giulianija v Ukrajino, ko veleposlanica ni bila naklonjena njegovim pritiskom za iskanje umazanije o Bidnu.

Trump je Zelenskega klical po telefonu 25. julija, dan po kongresnem zaslišanju Roberta Muellerja, ki je preiskoval rusko vpletanje v volitve 2016 na Trumpovi strani.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je zaradi razkritja žvižgača in postopkov Trumpove vlade okrog tega uradno sprožila preiskave za impeachment.

Trump je demokratom s svojim odnosom do Ukrajine dal na mizo celoten jedilnik za impeachment, njegovi kritiki pa menijo, da se verjetno niti ne zaveda, kaj je naredil narobe. Senatni republikanci so za zdaj zelo zadržani. Preiskave zadevajo njegov pritisk na Zelenskega z zadržanjem skoraj 400 milijonov dolarjev vredne pomoči Ukrajini.

Denar, ki ga je kongres odobril, je začasno nekam poniknil. Trumpova vlada se je na poizvedovanja tudi republikanskih senatorjev sklicevala na neke vrste tehnične težave. Mediji poročajo, da je pomoč zadržal Trump, ki jo je potem septembra le sprostil, ker je bil pritisk prevelik, kar spada pod zlorabo oblasti.

So namenoma poskušali prikriti dokaze?

Preiskave zadevajo vprašanje, zakaj so prepis telefonskega pogovora med Trumpom in Zelenskim posebej zaklenili, kar spada pod prikrivanje dokazov. Trump je dodal olja na ogenj s tirado proti žvižgaču in osebam, ki so z njim govorile. Namigoval je, da gre za vohune, s katerimi bi bilo treba opraviti kot v starih časih, kar pomeni usmrtitev, in nekdo je to posnel ter spravil v javnost. To dokazuje, da je v ameriški vladi veliko ljudi, ki bodo poskušali pomagati k Trumpovemu padcu.

"Te Trumpove izjave o žvižgaču so groteskne in obscene ter pomenijo ustrahovanje prič," je dejal demokratski kongresnik iz Teksasa Joaquin Castro.

Pelosijeva se je v petek vrnila k izjavi, ki jo je že izrekla pred časom. "Molim za predsednika in demokrate ter republikance pozivam, naj dajo prednost državi, in ne stranki," je dejala.

Trumpova kampanja sicer namerava naslednji teden porabiti deset milijonov dolarjev za oglas, v katerem Bidna obtožujejo korupcije oziroma tega, da je pritiskal, naj odpustijo ukrajinskega državnega tožilca, ker je preiskoval njegovega sina. Bilo naj bi ravno obratno, Biden in tudi drugi zahodni voditelji so v času vlade Trumpovega predhodnika Baracka Obame pritiskali, naj tožilca odpustijo, ker ni dovolj resno preganjal korupcije v Ukrajini.