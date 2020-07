Aretacija nekdanje ljubimke in sodelavke zloglasnega Jeffreyja Epsteina močno buri duhove. Vse glasnejše so govorice, da bo v zameno za manjšo kazen izdala marsikatero skrivnost.

Britanski princ Andrew, nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, aktualni ameriški predsednik Donald Trump, nekdanji izraelski premier Ehud Barak, igralec Kevin Spacey ... Seznam slavnih, vplivnih in bogatih, ki jih povezujejo s pedofilskim bogatašem Jeffreyjem Epsteinom, je skorajda neskončen. In odkar je Epstein storil samomor (kar mnogi zanikajo in trdijo, da so ga umorili), je edina, ki bi lahko te govorice potrdila, nekdanja Epsteinova ljubimka in dolgoletna sodelavka Ghislaine Maxwell, ki so jo aretirali prejšnji teden.

58-letnica naj bi bila najtesnejša Epsteinova sodelavka v njegovem pedofilskem krogu, prav ona naj bi novačila mlada dekleta, ki jih je Epstein nato ponujal vplivnim prijateljem. In ti vplivni prijatelji so se po njeni aretaciji znova znašli pod drobnogledom. Po poročanju tujih medijev naj bi imela Maxwellova veliko posnetkov teh vplivnežev v kočljivih situacijah.

"Epstein ni imel le posnetkov sebe z mladoletnicami, ampak je poskrbel, da je imel v rokah tudi kaj, s čimer je lahko v precepu držal bogate in pomembne ljudi, ki jih je gostil," je za britanski tabloid Daily Mail izjavil nekdanji Epsteinov prijatelj.

Ghislaine Maxwell s supermodelom Naomi Cambell leta 2002 Foto: Getty Images

"Tudi Ghislaine je bila nadvse prebrisana," je nadaljeval, "ob Epsteinu ne bi ostala tako dolgo, če se ne bi z nečim zavarovala. Ima kopije vseh materialov, ki jih je imel Epstein, in z njimi lahko marsikoga uniči. Ne bo se kar tako predala."

Podobno je izjavila tudi ameriška odvetnica Gloria Allred, ki zastopa več Epsteinovih žrtev. "Ghislaine Maxwell ve precej o pomembnih ljudeh, ki so bili blizu Jeffreyju Epsteinu," je dejala, "prav ona mu je predstavila princa Andrewa."

Ob tem je britanskega princa znova pozvala, naj privoli v pogovor z zveznimi preiskovalci, kar je do zdaj zavračal. "Če bi bila jaz princ Andrew, bi s preiskovalci zagotovo želela govoriti prej, kot bo to storila gospodična Maxwell," je poudarila, "in čas se izteka. Ona bi lahko spregovorila vsak trenutek."

Ghislaine Maxwell s Sarah Ferguson (levo), nekdanjo ženo britanskega princa Andrewa Foto: Getty Images

Da bo Maxwellova kmalu pripravljena razkriti vse, je za Fox News izjavila tudi nekdanja ameriška zvezna tožilka Francey Hakes. "Grozi ji od deset let zapora pa vse do dosmrtne kazni, zato bo najverjetneje pripravljena sodelovati in razkriti imena tistih, vpletenih v pedofilsko mrežo," je dejala, "vse življenje je živela v izobilju, zato zagotovo ne bo hotela dolgo ostati v zaporu."

