Aretirali nekdanjo ljubico in sodelavko Jeffreyja Epsteina

V ameriški zvezni državi New Hampshire so v četrtek aretirali nekdanjo ljubico in sodelavko bogatega pedofila Jeffreyja Epsteina, poroča STA. Osumljena je, da je delovala kot Epsteinova zvodnica mladoletnic, ki jih je izkoriščal za masaže in spolne odnose.

Poleg pregona zveznih tožilcev se 58-letna Ghislaine Maxwell spopada tudi s civilnimi tožbami številnih deklet oziroma danes žensk, piše STA.

Jeffreyja Epsteina so aretirali lani in avgusta se je obesil v celici newyorškega zapora, potem ko mu je sodišče zavrnilo varščino. To je sprožilo kup teorij zarot, saj je imel dobre politične zveze.

Med prijatelje je štel nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona kot tudi zdajšnjega Donalda Trumpa in celo britanskega princa Andrewa, ki ga prav tako preiskujejo zaradi spolnih odnosov z mladoletnico, ki mu jo je priskrbel Epstein, čeprav ameriški zvezni tožilci tega uradno še ne priznajo.

Ghislaine Maxwell je hči britanskega medijskega magnata in prevaranta Roberta Maxwella in vztrajno zanika, da bi res pomagala Epsteinu pri oskrbovanju z vedno novimi mladoletnicami zanj in za njegove prijatelje.

Pred leti so Epsteina preganjali že na Floridi, ko ga je ena od žrtev prijavila, vendar se je takrat zaradi dobrih političnih zvez in sanjske odvetniške ekipe, v kateri je bil tudi odločen Trumpov zagovornik Alan Dershowitz, ki je preplašila floridske države tožilce, izvlekel z minimalno kaznijo.

