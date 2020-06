Dokumentarec o pedofilskem bogatašu: ves čas snemanja so dobivali grožnje #video

Konec maja je na Netflixu premiero doživel dokumentarni film Jeffrey Epstein: Filthy Rich, ki v štirih epizodah razkriva nove podrobnosti o bogataševi pedofilski mreži, njegovih sodelavcih in prijateljih, pa tudi o njegovi smrti.

Jeffrey Epstein je bil popoln nepomembnež, obenem pa vrhunski blefer, ki si je bogastvo ustvaril s prevarami in zavajanjem milijarderjev, potem ko se mu je uspelo prebiti v njihovo družbo, pripoveduje dokumentarec, ki so ga začeli snemati še pred njegovo aretacijo leta 2019.

Ko so Epsteina aretirali zaradi domnevnih zlorab mladoletnih deklet, je ustvarjalka dokumentarca Lisa Bryant z ekipo najela čoln in se odpeljala k bogataševemu zloglasnemu zasebnemu otoku v Karibih, da bi tam posnela nekaj kadrov. "Ko smo bili slabih 20 metrov oddaljeni od pomola, so se nenadoma pripeljali oboroženi moški na štirikolesnikih," je povedala za Esquire, "sprejeli smo edino razumno odločitev in odšli."

"Ves čas nas je skrbelo, da nam bodo vdrli v računalniški sistem in da bomo izgubili vse posnetke," je še povedala Bryantova, ki je najobčutljivejši dokazni material ves čas hranila v sefu, posnetke pa so v računalnikih varovali s šifrirnim sistemom.

Grožnje s tožbami "vplivnih ljudi"

Foto: IMDb Ustvarjalci svojega filma niso varovali le pred Epsteinom in njegovimi sodelavci, temveč tudi pred ljudmi, ki so z njim v preteklosti prijateljevali in ga obiskovali na njegovem zasebnem otoku, kjer naj bi prirejal zabave z mladoletnicami. Ko je bil sredi maja objavljen napovednik dokumentarnega filma, so po besedah Bryantove prejeli množico svaril, naj ga ne predvajajo, saj jih bodo v nasprotnem primeru "vplivni ljudje" tožili.

Dokumentarni film pa si je zdaj vendarle mogoče ogledati. V njem je spregovorilo več Epsteinovih žrtev, ki so razkrile nove podrobnosti, kako je delovala bogataševa pedofilska mreža.

Pravijo, da je Epstein vzpostavil nekakšno piramidno shemo, v kateri so dekleta v zameno za denar "rekrutirala" nova dekleta. Da ne bi razkrile njegovega početja, jim je s svojo bližnjo sodelavko Ghislaine Maxwell grozil, so povedale, med drugim je eni od njih dejal, da "obstaja veliko načinov, na katere lahko umreš". Ves otok je bil posejan z nadzornimi kamerami, so povedale, prek teh so jih spremljali, da ne bi pobegnile.

Little St. James, zasebni otok Jeffreyja Epsteina Foto: Reuters

Epsteinove žrtve v filmu omenjajo, da so na otoku med drugim videvale britanskega princa Andrewa in nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, ki oba trdita, da sta Epsteina poznala le bežno.

Dokumentarec Lise Bryant pa se dotakne tudi Epsteinove smrti. Uradno je šlo za samomor, Epstein se je v priporu obesil, a takoj po njegovi smrti je vzniknila vrsta teorij, da so ga pravzaprav umorili, da ne bi razkril imen vplivnežev, vpletenih v njegovo pedofilsko mrežo.

"Hoteli smo prikazati obe plati zgodbe," je za Esquire dejala Lisa Bryant, "seveda se zdi smiselno, da nekdo, ki mu grozi dosmrtna kazen, stori samomor. Po drugi strani pa vemo, da je bil povezan z vrsto vplivnih ljudi in da obstaja možnost, da jih je izsiljeval. V vseh svojih domovanjih je imel nadzorne kamere in domnevno naj bi imel posnetke vplivnih ljudi, ki počnejo kdo ve kaj."

