Kako je ustanovitelj "vroče joge" svoj imperij zgradil na zlorabah #video

Nobena vrsta telesne vadbe do zdaj ni imela tako zagretih sledilcev kot bikram joga. Tudi dobesedno - bikram joga, ki ji pravijo tudi "vroča joga", je 90-minutna vadba s 26 jogijskimi položaji, ki poteka v prostoru, ogretem na več kot 40 stopinj Celzija - s tem naj bi posnemali razmere v Indiji.

Nekateri ji pripisujejo celo zdravilne učinke, drugi pravijo, da gre za popolno neumnost, tretjo, najtemnejšo plat pa odkriva novi Netflixov dokumentarec Bikram: Yogi, Guru, Predator (Bikram: jogi, guru, plenilec), v katerem je režiserka Eva Orner avtorja te vrste vadbe naslikala kot prevaranta in posiljevalca.

Poglejte napovednik:

Ta človek je Bikram Čouduri. Danes 75-letni v Indiji rojeni učitelj joge je v ZDA prišel v 70. letih prejšnjega stoletja. V glave ljudi se je zasidral kot ekscentričen in samozavesten moški, ki je jogo vadil oblečen le v črne oprijete "speedo" kopalke (in Rolexovo uro), ob tem pa razlagal, da so pri njem vadila vsa največja imena šovbiznisa od Elvisa Presleyja do Franka Sinatre in da je s svojim pristopom do joge pozdravil Richarda Nixona, ki bi mu morali sicer odrezati nogo. In da mu je ameriški predsednik to hvaležno poplačal z zeleno karto oziroma dovoljenjem za bivanje v ZDA.

Vroča joga je vrhunec priljubljenosti dosegla v začetku 21. stoletja, hvalile in promovirale so jo na primer Madonna, Jennifer Aniston in Lady Gaga, Čouduri pa je postal multimilijonar.

Vsi, ki so hoteli postati učitelji bikram joge, so namreč morali opraviti devettedenski tečaj, ki ga je vodil sam Čouduri, z njim preživljati praktično 24 ur na dan, za certifikat plačati okoli deset tisoč dolarjev in to ponoviti vsaka tri leta. Kdor je hotel odpreti lasten studio za bikram jogo, je moral plačati še deset tisoč dolarjev. In samo v ZDA se je odprlo 650 takšnih studiev, da ne omenjamo na stotine drugih v Evropi, Aziji in Avstraliji.

Posnetek s tečaja, ki ga je junija letos priredil v Španiji:

Do tukaj je pravzaprav vse lepo in prav - kdor hoče plačati, naj plača, kajne? A Bikram Čouduri se je, pijan od denarja in vpliva, ki ga je imel na ljudi, hitro počutil kot bog. In tako se je tudi obnašal, razkriva Netflixov dokumentarec.

Učenke na njegovih treningih, ki so mu bile všeč, so ga morale masirati, medtem ko je tiste, ki so se mu zdele neprivlačne, žalil in psihično mučil. Neki učenki je rekel "črna psica", ker se mu je postavila po robu, tako ženskam kot moškim je govoril, naj trebuh povlečejo navznoter, ker "ne prenese pogleda na salo", in jih silil, da urinirajo v steklenice. "Če morate na stranišče, si zamašite vagino, ker iz te dvorane ne boste šle," njegove besede navajajo v dokumentarcu. Trdil je, da njegov pristop do joge zdravi aids in parkinsonovo bolezen, nekoč pa naj bi izjavil tudi: "Črnci ne razumejo moje joge."

Vsaj šest žensk ga je do zdaj obtožilo spolnih zlorab in posilstva. Med njimi je bila Jill Lawler, ki se je kot 18-letnica udeležila tečaja za učitelje - to ji je Čouduri "dovolil", saj je bila sicer starostna omejitev 21 let. Nato pa se je začelo poniževanje. Masirati mu je morala stopala, na treningih jo je redno žalil, ko je začutil, da jo je "zlomil", pa jo je posilil.

Zaradi spolnih zlorab ga je tožila tudi njegova nekdanja poslovna partnerka Minakshi Jafa-Bodden, ki je leta 2016 dobila sodno bitko. Čoudhuri bi ji moral plačati 7,5 milijona dolarjev odškodnine, a je medtem pobegnil iz ZDA. Tečaje prireja še naprej - lani v Mehiki, letos v Španiji, sredi decembra pa bo na primer v Luksemburgu, kjer bo za dvodnevni tečaj z njim treba odšteti 325 evrov:

