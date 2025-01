"Saša Vrtnar" nastopa v Netflixovi seriji

Na Netflix je prišla nova poljska serija Pasji hrib (Wzgórze psów), ki pripoveduje zgodbo o slavnem pisatelju, ki se po mnogo letih vrne v rodni kraj, tam pa na dan priplava njegova preteklost.

Prvi odzivi kritikov na serijo niso ravno bleščeči, slovensko občinstvo pa bo morda pritegnil eden od igralcev. V seriji namreč nastopa tudi Saša Dragaš, ki smo ga v 90. letih spoznali s pesmijo Vrtnar.

V napovedniku serije se Dragaš pojavi v 45. sekundi:

Dragaš, ki je v 90. zaslovel kot "balkanski George Michael", je po Vrtnarju posnel še nekaj manj uspešnih skladb, nato pa se umaknil z glasbene scene. Vrnil se je leta 2005 s skladbo Primitivo, za katero je videospot posnel z Mitjo Okornom, ki je nameraval posneti tudi film po Dragaševi življenjski zgodbi, skupaj sta napisala scenarij, a film ni nikoli nastal.

Dragaš je posnel še pesem Zadosti sem nor, videospot zanjo je režiral Jani Pavec, leta 2022 pa je v oddaji V petek zvečer presenetil ter z Mitjo Šinkovcem in Dejanom Dogaja zapel svojo prvo in največjo uspešnico.

