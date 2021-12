Ghislaine Maxwell spoznana za krivo sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic

Newyorška porota je v sredo nekdanjo pomočnico milijarderja Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell, spoznala za krivo petih od skupaj šestih točk obtožnice zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah mladoletnic. 60-letnici grozi do 65 let zapora, datum izreka kazni pa še ni določen.

Porota jo je spoznala za krivo spodbujanja mladoletnic k potovanjem za nezakonite spolne odnose, sodelovanja v zaroti za ta namen, prevoza mladoletnic za ta namen, sodelovanja v zaroti za spolno trgovino in laganja pod prisego.

Epstein je začel v 90. letih prejšnjega stoletja spolno zlorabljati mladoletnice, nekatere stare 14 let, in štiri žrtve so bile priče na sojenju Maxwellovi. Epsteinu niso mogli soditi, ker se je po aretaciji leta 2019 obesil v newyorškem zaporu, in odvetniki Maxwellove so poskušali poroto prepričati, da se želi tožilstvo maščevati njej, ker ne more kaznovati Epsteina.

Porota za odločitev potrebovala pet dni

Nekdanje žrtve so opisale dogajanje v Epsteinovih palačah v New Yorku, na Floridi in v Novi Mehiki, porota pa je za odločitev potrebovala pet dni zasedanja.

Tožilci so poklicali 24 prič za opis dogajanja v Epsteinovih razkošnih domovanjih. Porotniki so se seznanili z izjavami osebja v Epsteinovih palačah, videli so črno knjižico z naslovi deklet za masažo, dokaz o plačilu več kot 30 milijonov dolarjev Maxwellovi, predvsem pa slišali izpovedi žrtev.

Priče povedale, kako so bile zlorabljene

Pričale so televizijska igralka Jane, nekdanja manekenka Kate, nekdanja narkomanka Carolyn in psihologinja Annie Farmer, ki se je edina predstavila s pravim imenom. Opisale so, kako jih je Maxwellova zmamila za Epsteinove spolne masaže z obljubami, darili in šarmom ter denarjem. Včasih je pri zlorabah sodelovala tudi sama.

Maxwellova je vse obtožbe zanikala, vendar prek odvetnikov in ni pričala v svojo korist. Njeni odvetniki so vztrajali, da jo preganjajo le zato, ker ne morejo preganjati Epsteina, in poskušali zasejati dvom o izjavah žrtev, ki so udeležene tudi v velikih odškodninskih tožbah proti Epsteinovi zapuščini.

Nadaljujejo se civilne tožbe

Maxwellovi bodo zdaj sodili še zaradi dveh krivih pričanj pod prisego, nadaljujejo pa se civilne tožbe. Med njimi je civilna tožba Virginie Giuffre, ki trdi, da so jo prisilili v spolne odnose s princem Andrewom, ko je bila stara 17 let.

Ameriški in britanski mediji zdaj ugibajo, ali bo Maxwellova v zameno za nižjo kazen začela sodelovati s tožilstvom pri pregonu še koga drugega, ki je morda sodeloval v spolnih zlorabah.

Epsteina so zaradi spolnih zlorab aretirali že leta 2006, vendar pa se politično dobro povezanemu milijarderju ni zgodilo nič. Stvari so se zanj spremenile po oblikovanju gibanja Jaz tudi, ki je vodilo v odstope in tudi pregone številnih slavnih moških zaradi spolnih zlorab.

Politične zveze, denar in slava niso bili več dovolj za imunost pred pregonom, kar je spoznal tudi Epstein, ki je prijateljeval z Billom Clintonom, Donaldom Trumpom, britanskim princem Andrewom in drugimi.