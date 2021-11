Pedofilu Epsteinu vodila otroke: "Edini prijatelj v zaporu je podgana"

"Že več kot leto dni nisem imela pravega obroka. Večina hrane, ki jo dobim, je gnila. Ves čas spim pri prižganih lučeh. Sem zelo šibka. Moj edini prijatelj je podgana," je v prvem intervjuju od aretacije za britanski medij Daily Mail pretekli teden razkrilo nekdanje dekle milijonarja in obsojenega pedofila Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell. Nekdanji pripadnici londonske elite med drugim očitajo, da je Epsteinu od leta 1994 do leta 2004 pomagala pri spolni zlorabi mladoletnic. Večina komentatorjev je njen intervju za Daily Mail označila kot poskus pridobivanja simpatij javnosti, preden je včeraj prvič stopila pred sodnika. Če jo bodo spoznali za krivo, ji grozi do 80 let zapora. Maxwellovi sicer sodijo v New Yorku, kjer je že v priporu.

Ghislaine Maxwell je FBI iskal skoraj leto dni. Foto: Guliverimage

Bo izdala princa?

Medtem ko se večina svetovne javnosti zgraža nad dejanji Maxwellove, povezane z zlorabo mladoletnic, pa britansko javnost zanima predvsem, kaj bo povedala o britanskem princu Andrewu. Ta je bil dober prijatelj Jeffreyja Epsteina in je večkrat potoval z njegovim osebnim letalom, znanim kot Lolita ekspres, kjer naj bi se dogajale zlorabe mladoletnic, bil pa je tudi reden gost na Epsteinovem zasebnem otoku, prav tako prizorišču spolnih zlorab. Princ Andrew, tretji otrok kraljice Elizabete, je vse navedbe o spolnih zlorabah do zdaj zanikal, še nikoli ga niso uradno preiskovali zaradi obtožb. Zato britanska javnost špekulira, ali bo Maxwellova na sodišču razkrila nove informacije, ki bi 61-letnega princa zaradi zlorab mladoletnic morda le pripeljale pred sodnike.

Tožilec, ki je zaprl El Chapa

Maxwellova, po poročanju medijev milijonarka, je za svojo obrambo najela najboljše odvetnike. Več kot pet milijonov evrov je odštela za storitve odvetniškega podjetja Cohen & Gresser, za katero dela tudi Christian Everdell. Ta se je, preden je odšel v zasebne odvetniške vode, proslavil kot tožilec, ki je dosegel uspešno obtožbo mehiškega narkokralja Joaquina Guzmana - El Chapa. Skupaj z Everdellom so v ekipi tudi odvetniki, ki so v preteklosti uspešno branili osebe, ki jim je država očitala terorizem in umore.

Jeffrey Epstein je umrl 10. avgusta 2019 v svoji celici v New Yorku, medtem ko je čakal na začetek sojenja tudi zaradi spolne zlorabe mladoletnic. Foto: Guliverimage

Maxwellovo iskali skoraj leto dni

Po aretaciji Jeffreyja Epsteina so leta 2019 mednarodni organi pregona, ki so za njo razpisali tiralico, za Maxwellovo izgubili vsako sled. Roki zakona ji je uspelo bežati vse do julija lani, ko so jo aretirali v ZDA. Ko je bila Maxwellova na begu, so različni mednarodni mediji poročali o tem, da so jo opazili v različnih državah. Po poročanju Daily Maila je Maxwellova prav v ta namen najela več dvojnic, ki so se pojavljale vse od Mehike do Francije. Samo v ZDA, kjer se je očitno skrivala Maxwellova, je nikoli niso opazili. Agenti ameriškega FBI so Maxwellovo na koncu našli prek nadzora njenega pametnega telefona.