Bo objava Epsteinovih dokumentov vrgla ZDA iz tira?

Okoli ameriškega bogataša in pedofila Jeffreya Epsteina, ki je umrl leta 2019, so se spletle številne teorije zarote. Foto: Reuters

Zvezna sodnica v New Yorku je ukazala, da se leta 2024 v skladu z dokumenti objavijo imena na desetin domnevnih žrtev in sodelavcev Jeffreyja Epsteina.

Odredba, ki jo je v ponedeljek izdala sodnica Loretta A. Preska, je zadeva, povezana z Virginio Roberts Giuffre, Američanko, ki je trdila, da jo je Epstein spolno zlorabljal, ko je bila mladoletna. Giuffrejeva je tudi trdila, da je Ghislaine Maxwell, Epsteinova partnerica in dolgoletna sostorilka, pomagala pri zlorabi.

Epstein je bil leta 2019 obtožen zaradi vodenja združbe za spolno trgovino, v kateri je domnevno spolno zlorabljal na desetine mladoletnih deklet, piše CNN.

Multimilijonar je umrl zaradi samomora v zaporu, ko je čakal na sojenje. Tožilci v New Yorku so Maxwellovo obtožili zaradi trgovine z ljudmi z namenom spolne zlorabe, ki vključuje več žrtev. Leta 2021 je bila obsojena.

Medtem ko so v tožbi zaradi obrekovanja iz leta 2015, ki jo je sprožila Giuffrejeva, leta 2017 dosegli poravnavo in izdali zaščitno uredbo, so bili njeni deli od takrat zapečateni, saj so Giuffrejeva, Maxwellova in številne tretje osebe razpravljale o tem, kaj bi smeli in česa ne bi smeli izdati javnosti.

Nekatere žrtve bodo ostale neimenovane zaradi občutljive narave zločinov in spolne zlorabe mladoletnikov, piše v odredbi. Ta tudi pravi, da bodo dokumenti o Epsteinovih sodelavcih v celoti odpečateni. Nekateri dokumenti, ki bodo objavljeni, vključujejo informacije o umrlih, še piše CNN.