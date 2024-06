Šokantni podatki, koliko ljudi v Sloveniji vozi pod vplivom drog

Več kot četrtina (26 odstotkov) vprašanih iz nacionalne raziskave Uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila je v zadnjem letu uživalo droge, so razkrili na Agenciji za varnost prometa (AVP) in poudarili, da je vožnja pod vplivom psihoaktivnih snovi nevarna. V letošnjih prvih petih mesecih se je zaradi povzročiteljev pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi zgodilo 28 prometnih nesreč, v katerih so umrli trije udeleženci, sedem se jih je hudo telesno poškodovalo, pet pa jih je imelo lažje telesne poškodbe.

V anketi je sodelovalo 3301 ljudi. Na vprašanje, kdaj so uživali droge, jih je polovica odgovorila, da so drogo uživali v zadnjem letu. Med njimi prednjači kanabis (joint, trava, konoplja, marihuana in hašiš). Sledijo kokain, MDMA (ekstazi), halucinogene droge (LSD, gobe, 2C-B) in pomirjevala (helix, apaurin, kventiax).

Droga plus alkohol in v avtu sopotniki, ki vse vedo

Na vprašanje, kako pogosto so jemali ali jemljejo drogo, jih je več kot tretjina (34 odstotkov) odgovorila vsaj enkrat na leto. Najbolj šokanten podatek o pogostosti uživanja drog je, da jih kar četrtina (27 odstotkov) drogo jemlje vsaj enkrat tedensko.

Simona Felser. Foto: AVP "Na Agenciji RS za varnost prometa opozarjamo na nevarnosti vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi. Vendar je kar 61 odstotkov anketirancev na vprašanje, ali so v zadnjem letu po zaužitju droge tudi vozili, odgovorilo pritrdilno. Še bolj skrb vzbujajoč je podatek, da jih je skoraj polovica (48 odstotkov) tudi pila alkohol. Naravnost alarmantno pa je, da je 40 odstotkov voznikov pod vplivom drog vozilo vsaj enega sopotnika in v 91 odstotkih primerov so sopotniki vedeli, da voznik vozi pod vplivom drog. Grozljivo je, da, sodeč po anketi, praktično nihče ni bil zaskrbljen zaradi tega dejstva," je povedala Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa.

Lani 92 nesreč, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom drog

V letošnjih prvih petih mesecih se je zaradi povzročiteljev pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi pripetilo 28 prometnih nesreč, kjer so umrli trije udeleženci, sedem se jih je hudo telesno poškodovalo, pet pa jih je imelo lažje telesne poškodbe. 13 udeležencev ni utrpelo poškodb.

Policisti so odredili 598 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 69 pozitivnih in 95 negativnih. 351 udeležencev je pregled odklonilo. Foto: Shutterstock

Lani se je zaradi povzročiteljev pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi zgodilo 92 prometnih nesreč, od tega 44 prometnih nesreč s telesno poškodbo udeleženca. Policisti so odredili 1505 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 264 pozitivnih, 812 odklonjenih in 276 negativnih, so še razgrnili na AVP.

Vožnja pod vplivom drog je pogosta

"Na Agenciji za varnost prometa s pomočjo raziskave ugotavljamo, da je vožnja pod vplivom drog in alkohola še vedno pogosta ter slabo samooceno sposobnosti vožnje respondentov, ki so pod vplivom. Beležimo podporo ničelni stopnji prisotnosti drog, pozitivna stališča do strožjih kazni in naklonjenost dvigu ozaveščenosti," je povedala Felserjeva.

Policijska kontrola na Gorenjskem. Foto: Policijska uprava Kranj Kot ključne umeritve v AVP poudarjajo povečanje frekvence in intenzivnosti policijskih nadzorov, izboljšanje ozaveščanja in izobraževanja, strožje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola in drog ter povečanje dostopnosti programov za zdravljenje odvisnosti.

Opazen trend povečanja števila voženj pod vplivom drog

Neustrezno psihofizično stanje voznikov ima po podatkih policije še vedno najpomembnejši posredni vpliv na nastanek prometnih nesreč. Še vedno velja, da je okrog deset odstotkov prometnih nesreč povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola, v zadnjih letih pa se vse večkrat srečujejo tudi z vozniki, ki povzročijo prometne nesreče pod vplivom prepovedanih droge ali drugih psihoaktivnih snovi.

Slovenska policija se zato zadnjih 20 let vse bolj intenzivno ukvarja tudi z ugotavljanjem vožnje pod vplivom prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Kljub temu da so v primerjavi z vožnjo pod vplivom alkohola številke na tem področju še relativno nizke, tudi policija opozarja na opazen trend povečanja števila kršitev voženj pod vplivom drog.

Robert Vehovec. Foto: AVP "Gre za področje, ki je z vidika nadzora veliko bolj zahtevno kot preizkušanje alkoholiziranih voznikov, zato policiste usposabljamo, da na podlagi telesnih znakov prepoznajo simptome, da je neka oseba lahko pod vplivom psihoaktivnih snovi," je povedal Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi. Ko je govora o vožnji pod vplivom prepovedanih drog, v policiji pri tem spremljajo dogajanje v razvitih evropskih državah. "Lahko pričakujemo, da se bo problematika na tem področju v Sloveniji zagotovo povečala. V policiji se zato zavedamo, da bo treba v prihodnje nadzor na tem področju krepiti," je dodal.

Vozniki pod vplivom psihoaktivnih snovi ogrožajo vse

Droge vplivajo na voznika tako, da vozniki ne morejo realno oceniti varnostne razdalje in hitrosti nasproti vozečih vozil, omejene so tudi njihova koordinacija gibov, pozornost in presoja situacij. Poleg tega droge pri udeležencu v prometu povzročijo zmanjšanje samokritičnosti, povečajo pripravljenosti za tveganje in precenjevanje lastnih sposobnosti, pa tudi podaljšajo odzivni čas ter zožijo vidno polje.

"Spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev je ključno. Ne ogrožajte svojega zdravja in ne uživajte prepovedanih drog! Če ste vzeli drogo, nikoli ne sedite za volan ali na motor, kolo. Prav tako se nikoli ne usedite v vozilo, kjer je voznik pod vplivom droge, in poskrbite, da tudi vaši prijatelji ne vozijo, če so vzeli drogo," je še poudarila Felserjeva.

Droge vplivajo na koordinacijo, ocenjevanje razdalje, pozornost in nenazadnje tudi presojo. Foto: AVP

Policiji predali tisoč hitrih testov za droge

Na AVP si poleg ozaveščanja na različne načine prizadevajo za zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, in tudi za zmanjšanje teže posledic teh nesreč. Zato so letos priskrbeli dodatnih tisoč hitrih testov za droge, ki so jih na novinarskem srečanju predali Policiji. S testi lahko policisti na podlagi vzorca sline zelo hitro odkrijejo prisotnost prepovedanih drog v telesu. Policija bo v tem mesecu izvajala tudi poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog.

Hitri test na droge. Foto: PU Celje

Do 2028 želijo podvojiti število opravljenih hitrih testov na droge

V okviru Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2023–2030 je AVP prvič s policijo začela z izvajanjem Nacionalne preventivne akcije Droge, ki bo trajala vse do 30. junija. V stebru Varnost uporabnikov cest so med najpogostejšimi dejavniki prometnih nesreč alkohol, prepovedane droge in druge psihoaktivne snovi. Pomemben ukrep za izboljšanje varnosti je povečanje nadzora z večjim številom testov na droge, ki preverjajo prisotnost različnih prepovedanih snovi, z namenom do leta 2028 podvojiti število opravljenih hitrih testov.

"Pomembno je tudi povečanje zavedanja, da med tveganja za prometne nesreče spadajo tudi zdravila, npr. snovi za izboljšanje učinkovitosti pri učenju. Problem še dodatno poslabša sočasno uživanje različnih psihoaktivnih snovi (alkohol, konoplja, poživila). Uveljaviti je treba jasna pravila ničelne tolerance do alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu," so še opozorili na AVP.