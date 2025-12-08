Romuni prevažali izredni tovor z nevarnim blagom, oglobili so jih za več kot 45 tisoč evrov

Policisti koprske policijske uprave so v nedeljo zgodaj zjutraj na Starodu obravnavali dve tovorni vozili romunskih registrskih številk, ki sta prevažali izredni tovor z nevarnim blagom v nasprotju z veljavno zakonodajo. Zaradi vrste kršitev so oba voznika, državljana Romunije, in podjetje iz Romunije oglobili za skupno več kot 45 tisoč evrov.

Policisti so ugotovili, da je 47-letni državljan Romunije vozil neregistrirano tovorno vozilo, katerega skupna masa je bila 61,8 tone. Voznik ni imel dovoljenja za izredni prevoz, vozil je brez dovoljenja in opreme za prevoz nevarnega blaga in brez certifikata ADR, ki kot uraden dokument izkazuje, da je voznik usposobljen za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu.

Tovor je bil nepravilno pritrjen, vozilo ni bilo pravilno označeno, šofer ni imel dnevnega počitka, z vožnjo na relaciji Kozina–Starod pa je kršil prometno signalizacijo, so med drugim ugotovili policisti. Zaradi kršitev vrste predpisov so policisti vozniku izdali plačilni nalog v skupnem znesku 3.900 evrov, za podjetje iz Romunije pa plačilni nalog v skupnem znesku 23.600 evrov.

Obe kompoziciji so izločili iz prometa

Nekoliko nižjo globo so izdali v drugem primeru, ko so zaradi podobnih kršitev več predpisov vozniku, 38-letnemu državljanu Romunije, izdali plačilni nalog v skupnem znesku 2.970 evrov, za isto podjetje kot v prejšnjem primeru pa plačilni nalog v skupnem znesku 14.850 evrov. Tudi v tem primeru voznik ni imel dovoljenja za izredni prevoz, skupna masa vozila je znašala 61 ton, vozilo pa je presegalo skupno dolžino. Tudi ta voznik ni imel dovoljenj in opreme za prevoz nevarnega blaga, tovor pa ni bil pravilno pritrjen. Poleg tega je imel vgrajen napačen tip tahografa, z vožnjo na relaciji Kozina–Starod pa je tudi kršil prometno signalizacijo.

Policisti so obe kompoziciji izločili iz prometa, so v današnjem sporočilu za javnost še navedli pri koprski policijski upravi.