V Marezigah pri Kopru bodo sedem let po vzpostavitvi prve vinske fontane v Sloveniji obiskovalcem ponudili tudi oljčno fontano. Odprli jo bodo še v tem mesecu, ponujala pa bo degustacijo treh ekstra deviških oljčnih olj, ki jih bo zagotavljalo več lokalnih pridelovalcev. Poskrbljeno bo tudi za otroke.

Kot je za STA povedal Patrik Babič, direktor podjetja Prik, ki stoji za obema fontanama, bo tudi nova ponudba delovala na način degustacije z vnaprej kupljenimi žetoni.

Na voljo bo komplet treh žetonov s pladnjem iz oljčnega lesa s prostorom za olje, na drugi strani pa bo držalo za kozarec, če bi se obiskovalci odločili tudi za degustacijo vina na bližnji vinski fontani. Komplet žetonov bo zajemal še pakiran kruh, medtem ko bo za dodatno plačilo na voljo tudi degustacija sira. Ob tem bo v specializirani trgovini naprodaj tudi več jedi z oljkami in ustekleničeno olje.

Oljčno fontano bodo odprli na svetovni dan oljke

Tako cena kompleta kot podatek o tem, kdo bodo pridelovalci ponujenega olja, zaenkrat ostajata skrivnost, znano pa je, kdaj bo oljčna fontana zaživela. Datum odprtja, 26. november, ni izbran naključno, saj je to svetovni dan oljke.

Za najmlajše fontana z otroškim refoškovim sokom

Ob oljčni fontani, ki bo stala nasproti cerkve Sv. Križa, bodo odprli tudi fontano z otroškim refoškovim sokom.