Na križišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice v Ljubljani se zaključuje postavitev nove vodne skulpture, ki bo uradno odprta predvidoma junija. Zakaj taka skulptura? Projekt želi prispevati k ohlajanju mesta, oživljanju prostora in ozaveščanju o pomenu pitne vode in okoljskih vrednot, odgovarjajo na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Vodni element je rezultat zahtevne povezave med geometrijo, hidravliko in obstoječo mestno infrastrukturo. Fakulteta za strojništvo je izvedla eksperimentalno študijo vodnih curkov, na podlagi katere so projekt dodatno dopolnili, so za Siol.net pojasnili na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana.

Avtorja zmagovalne rešitve sta arhitekta Primož Boršič (P PLUS arhitekti) in Mojca Kocbek (M.Kocbek arhitekti), projekt v vrednosti okoli 544 tisoč evrov (brez davka) izvaja podjetje KPL.

Kakšen je namen? "Ob načrtovanju prenove tega javnega prostora smo se odločili postaviti skulpturo v obliki vodnjaka, ki bo ploščadi pred arkadami Konzorcija dala značaj trga in ponujala različne interakcije ter bo privlačno in prepoznavno obeležje glavne ulice z bogato zgodovino, povezano z miti in legendami," odgovarjajo na MOL.

Kako bo skulptura delovala? Fontana bo delovala po sistemu zaprtega kroga, to pomeni, da voda kroži, zato ta voda ne bo primerna za pitje. Delovala bo v poletnem času, vodo bodo odprli spomladi po zimski sezoni, predvidoma po 15. marcu, zaprla se bo jeseni, predvidoma konec oktobra, ko jo bodo pripravili na zimo.

Vloga vodnih elementov v mestnem okolju

Vodni elementi igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju temperaturnih obremenitev v mestu in prispevajo k estetski vrednosti prostora. Skulptura bo, kot pojasnjujejo na MOL, obogatila prenovljeni osrednji del Slovenske ceste in mu dodala prepoznaven simbol s funkcionalno vlogo.

Opredelitev avtorjev, da bo vodna skulptura s svojo obliko in doživljanjem vode tudi neposredno nagovarjala javnost, da je pitna voda vir življenja in zagotovilo njegove prihodnosti, jo bo razlikovalo tako od vseh drugih fontan kot tudi od vseh drugih spominskih obeležij v mestu.

Skulptura naj bi s svojo obliko in doživljanjem vode neposredno nagovarjala javnost, da je pitna voda vir življenja in zagotovilo njegove prihodnosti. Foto: Ana Kovač

Od ideje do izvedbe: natečajna rešitev iz leta 2015

Mestna občina Ljubljana je leta 2015 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala natečaj za oblikovanje skulpture, ki je bil anonimen in odprt. Zmagovalna rešitev je bila po navedbah MOL izbrana zaradi preprostosti, inovativnosti in dostopnosti za širšo javnost, predvsem za otroke. Skulptura z obliko gibanja vode poudarja pomen pitne vode kot vira življenja in prihodnosti.

Ljubljana kot trajnostno in okoljsko ozaveščeno mesto

Skulptura, kot pojasnjujejo na MOL, odraža trajnostne usmeritve Ljubljane, ki je bila leta 2016 Zelena prestolnica Evrope. Poudarja pomen zagotavljanja kakovostne pitne vode in prilagajanja podnebnim spremembam. Ljubljana je tudi del Misije EU 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, kar dodatno potrjuje zavezanost trajnostnemu razvoju.