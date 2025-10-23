Koprski župan Aleš Bržan je novinarjem danes predstavil stanje občinskih investicij; težave so z obsežnim projektom vodooskrbe za Istro, odmika se urejanje žusternske plaže. Od pristojne ministrice še ni dobil odgovora na pobudo za prepoved vožnje s skuterji za mlajše od 16 let. O ponovni županski kandidaturi pa se Bržan še ni izrekel.

Na srečanju z novinarji v Kopru je Bržan med vidnejšimi občinskimi investicijami, ki trenutno potekajo, omenil prenovo kulturnega centra Libertas. "Po dolgem času Libertasova streha ne pušča," je bil hudomušen. Nekdanje skladišče, ki je ta čas obdano z gradbenimi odri, bo namreč med drugim dobilo novo streho.

Pri nadaljevanju urejanja plaže od Žusterne proti Izoli postopki potekajo počasi, tako da se sanacija drugega dela stare plaže, kjer je mali otroški bazen, vse bolj odmika. "Morali smo ponoviti postopek za oddajo del. Naslednji teden bomo odprli ponudbe in upamo, da bodo ustrezne, tako da bo prenova stekla," je dejal Bržan.

Največ skrbi Bržanu povzroča projekt vodooskrbe slovenske Istre

Spomnil je, da je v predvolilni kampanji obljubljal dva milijona evrov investicij v komunalno infrastrukturo vsako leto, in zatrdil, da se tega tudi drži. "Podnebne spremembe nas silijo v iskanje novih rešitev, komunalno infrastrukturo bomo morali posodobiti, kar bo zahtevalo velika vlaganja. Zadrževalnik meteorne vode na Bonifiki bo kmalu končan, s tem pa bomo izboljšali poplavno varnost primestnih predelov Kopra," je poudaril.

Napovedal je tudi poglabljanje in razširitev struge Badaševice. Projekt poteka v sodelovanju z državo in se ga bodo lotili naslednje leto. "Vse, kar mora delati občina, koprska občina tudi dela. Sicer marsikaj počnemo z manjšim zamikom, saj se pojavljajo težave pri pridobivanju vseh dovoljenj in izvajalcev, tudi razne revizije podaljšujejo trajanje projektov, ampak se dela," je pojasnil župan.

Največ skrbi mu povzroča projekt vodooskrbe slovenske Istre. Mestna občina Koper je vodilni partner projekta, v katerem sodeluje 12 južnoprimorskih občin. V prostor morajo umestiti več kot 100 kilometrov cevi, kar pomeni, da morajo pridobiti več kot 100 gradbenih dovoljenj, je ponazoril.

"Izkazalo se je, da postopki potekajo počasi, zato smo se skupaj z državo odločili, da projekt razdelimo v dve fazi. Zelo verjetno je namreč, da ga v tej evropski finančni perspektivi ne bomo končali, zato bo druga faza potekala v naslednji finančni perspektivi. V tej prvi fazi bo tako narejeno približno pol manj, hkrati pa bo tudi porabljena manj kot polovica zagotovljenega denarja," je povedal.

Ni še prejel odgovora

Dodal je še, da še ni prejel odgovora na svojo pobudo ministrici za infrastrukturo o prepovedi vožnje s skuterji za osebe, mlajše od 16 let. Predrzne vožnje otrok s predelanimi skuterji so v vseh treh istrskih mestih velik problem.

"Ne ve, zakaj bi se odločal prehitro"

Na vprašanje, če namerava prihodnje leto znova kandidirati za župansko mesto, je odgovoril, da "ne ve, zakaj bi se odločal prehitro". "Časa je še vedno dovolj. Še vedno pa drži moja obljuba, da se bom celo življenje boril za to, da zlonamerne osebe ne pridejo na čelo občine," je dodal. Zavrnil pa je možnost, da bi na državnozborskih volitvah kandidiral na listi stranke Skupnost, ki jo je pomagal ustanoviti.

Bržan je danes v Kopru odprl tudi kavarno Caffe Verde, v kateri kavo strežejo uporabniki dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica in Varstveno delovnega centra Koper.