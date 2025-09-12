Na območju Kopra so strokovnjaki Čebelarske zveze Slovenije skupaj z mednarodnim strokovnjakom Alexandrosom Papachristoforoujem z Univerze v Thessalyju v Grčiji odkrili več gnezd invazivnega orientalskega sršena. Gre za tujerodno vrsto, ki predstavlja resno grožnjo čebelarstvu, kmetijstvu, biodiverziteti in celo zdravju ljudi.

Odrasli osebki zrastejo od 25 do 35 milimetrov, telo pa je rdeče-rjave barve z jasno vidnimi rumenimi pasovi na zadku, ki se ne raztezajo povsem do konca. Največje so matice, sledijo delavke, najmanjši pa so samci. Gnezda gradijo pod zemljo, v votlih drevesih ali objektih. V Kopru so jih našli predvsem v razpokah starih kamnitih zgradb, kjer prisotnost izdaja izletavanje sršenov.

Kaj storiti, če ga opazite?

Strokovnjaki opozarjajo, da gnezd ali osebkov nikakor ne smemo odstranjevati sami, saj so sršeni nevarni. Vsako opažanje je treba prijaviti prek spletne strani Invazivke.si, mobilne aplikacije Invazivke ali na e-naslov invazivke@zrsvn.si.

Pri prijavi je priporočljivo navesti:



- ali gre za osebka ali gnezdo,

- število opaženih osebkov oziroma gnezd,

- natančno lokacijo (po možnosti s koordinatami),

- datum opažanja,

- fotografijo ali video,

- svoje kontaktne podatke.

Le s hitrim poročanjem bo mogoče učinkovito spremljati širjenje in pravočasno uničevati gnezda. Tujerodne vrste sršenov težav namreč ne povzročajo le v čebelarstvu, ampak tudi v drugih panogah kmetijstva, predvsem v sadjarstvu in vinogradništvu ter na področju divjih opraševalcev in biodiverzitete. V državah, kjer so nad njimi popolnoma izgubili nadzor, pa škodo beležijo tudi v gospodarstvu in turizmu ter na področju javnega zdravja, saj so posledica pikov številni primeri anafilaktičnih šokov in tudi smrti.