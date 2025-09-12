Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Petek,
12. 9. 2025,
11.35

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
narava sršen

Petek, 12. 9. 2025, 11.35

1 ura, 7 minut

V Sloveniji odkrili invazivnega orientalskega sršena: kaj storiti, če ga opazite

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Orientalski sršen (Vespa orientalis) | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na območju Kopra so strokovnjaki Čebelarske zveze Slovenije skupaj z mednarodnim strokovnjakom Alexandrosom Papachristoforoujem z Univerze v Thessalyju v Grčiji odkrili več gnezd invazivnega orientalskega sršena. Gre za tujerodno vrsto, ki predstavlja resno grožnjo čebelarstvu, kmetijstvu, biodiverziteti in celo zdravju ljudi.

Odrasli osebki zrastejo od 25 do 35 milimetrov, telo pa je rdeče-rjave barve z jasno vidnimi rumenimi pasovi na zadku, ki se ne raztezajo povsem do konca. Največje so matice, sledijo delavke, najmanjši pa so samci. Gnezda gradijo pod zemljo, v votlih drevesih ali objektih. V Kopru so jih našli predvsem v razpokah starih kamnitih zgradb, kjer prisotnost izdaja izletavanje sršenov.

Kaj storiti, če ga opazite?

Strokovnjaki opozarjajo, da gnezd ali osebkov nikakor ne smemo odstranjevati sami, saj so sršeni nevarni. Vsako opažanje je treba prijaviti prek spletne strani Invazivke.si, mobilne aplikacije Invazivke ali na e-naslov invazivke@zrsvn.si.

Pri prijavi je priporočljivo navesti:

- ali gre za osebka ali gnezdo,
- število opaženih osebkov oziroma gnezd,
- natančno lokacijo (po možnosti s koordinatami),
- datum opažanja,
- fotografijo ali video,
- svoje kontaktne podatke.

Le s hitrim poročanjem bo mogoče učinkovito spremljati širjenje in pravočasno uničevati gnezda. Tujerodne vrste sršenov težav namreč ne povzročajo le v čebelarstvu, ampak tudi v drugih panogah kmetijstva, predvsem v sadjarstvu in vinogradništvu ter na področju divjih opraševalcev in biodiverzitete. V državah, kjer so nad njimi popolnoma izgubili nadzor, pa škodo beležijo tudi v gospodarstvu in turizmu ter na področju javnega zdravja, saj so posledica pikov številni primeri anafilaktičnih šokov in tudi smrti. 

Orientalski sršen (Vespa orientalis)
Novice Proti orientalskemu sršenu odgovorni še ne morejo ukrepati
Orientalski sršen (Vespa orientalis)
Novice Previdno, pri nas našli prva gnezda orientalskega sršena
narava sršen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.