Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
14. 10. 2025,
19.48

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
potovanje narava Spirit Island Kanada

Torek, 14. 10. 2025, 19.48

22 minut

Osupljiv otok, kamor človek ne sme stopiti

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Spirit Island | Otok, na katerem raste le nekaj dreves, lahko ljudje občudujejo le z razdalje. Hoja po otoku je prepovedana. | Foto Profimedia

Otok, na katerem raste le nekaj dreves, lahko ljudje občudujejo le z razdalje. Hoja po otoku je prepovedana.

Foto: Profimedia

Sredi ledeniškega jezera Maligne v kanadskem narodnem parku Jasper leži Spirit Island, po slovensko Otok duhov, ki velja za enega najbolj prepoznavnih in hkrati nedostopnih simbolov Kanade. Naravni biser lahko ljudje občudujejo le z razdalje, saj je hoja po otoku prepovedana.

Spirit Island, obdan z mogočnimi kanadskimi gorami in jezersko vodo čudovite turkizne barve, je prizor, ki jemlje dih. Fotografije majhnega otoka so tako postale ena najbolj prepoznavnih podob kanadskega Skalnega gorovja, saj se pogosto znajdejo na razglednicah, naslovnicah revij in celo na starih Kodakovih diapozitivih, prek katerih je svet prvič spoznal ta naravni biser. 

Številne fotografije in posnetke Spirit Islanda najdemo na družbenih omrežjih. Mnogi narodni park Jasper obiščejo prav zaradi tega prizora. 

Večji del leta je Spirit Island po ozki peščeni poti povezan s kopnim, le v času taljenja snega v gorah, ki ga obdajajo, in v času obilnih padavin voda naraste in ga loči od kopnega. Jezero Maligne je ledeniškega izvora, drobni delci kamnin, ki jih v vodo zaradi taljenja prinašajo ledeniki, pa mu dajejo značilno turkizno barvo, ki spreminja odtenke glede na svetlobo in vreme.

Otok, na katerem raste le nekaj dreves, lahko ljudje občudujejo le, če se odločijo za voden turistični ogled z ladjico ali z razgledne točke na obali. Nekoliko pobližje si ga lahko ogledajo tisti, ki do njega po večurnem veslanju pridejo s kanujem. Hoja po otoku je prepovedana. To namreč ni kraj množičnega turizma, ampak opomnik, da nekateri kraji obstajajo le zato, da jih občudujemo od daleč. 

Spirit Island si lahko obiskovalci ogledajo med vožnjo s turistično ladjico. | Foto: Profimedia Spirit Island si lahko obiskovalci ogledajo med vožnjo s turistično ladjico. Foto: Profimedia

Otok ima pomemben duhovni pomen za staroselsko ljudstvo Stoney Nakoda. Verjamejo namreč, da gore okoli otoka predstavljajo njihove prednike, ki bdijo nad svojimi potomci. Od tod ime Spirit Island oziroma Otok duhov. 

potovanje narava Spirit Island Kanada
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.