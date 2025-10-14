Osupljiv otok, kamor človek ne sme stopiti

Sredi ledeniškega jezera Maligne v kanadskem narodnem parku Jasper leži Spirit Island, po slovensko Otok duhov, ki velja za enega najbolj prepoznavnih in hkrati nedostopnih simbolov Kanade. Naravni biser lahko ljudje občudujejo le z razdalje, saj je hoja po otoku prepovedana.

Spirit Island, obdan z mogočnimi kanadskimi gorami in jezersko vodo čudovite turkizne barve, je prizor, ki jemlje dih. Fotografije majhnega otoka so tako postale ena najbolj prepoznavnih podob kanadskega Skalnega gorovja, saj se pogosto znajdejo na razglednicah, naslovnicah revij in celo na starih Kodakovih diapozitivih, prek katerih je svet prvič spoznal ta naravni biser.

Številne fotografije in posnetke Spirit Islanda najdemo na družbenih omrežjih. Mnogi narodni park Jasper obiščejo prav zaradi tega prizora.

Večji del leta je Spirit Island po ozki peščeni poti povezan s kopnim, le v času taljenja snega v gorah, ki ga obdajajo, in v času obilnih padavin voda naraste in ga loči od kopnega. Jezero Maligne je ledeniškega izvora, drobni delci kamnin, ki jih v vodo zaradi taljenja prinašajo ledeniki, pa mu dajejo značilno turkizno barvo, ki spreminja odtenke glede na svetlobo in vreme.

Otok, na katerem raste le nekaj dreves, lahko ljudje občudujejo le, če se odločijo za voden turistični ogled z ladjico ali z razgledne točke na obali. Nekoliko pobližje si ga lahko ogledajo tisti, ki do njega po večurnem veslanju pridejo s kanujem. Hoja po otoku je prepovedana. To namreč ni kraj množičnega turizma, ampak opomnik, da nekateri kraji obstajajo le zato, da jih občudujemo od daleč.

Spirit Island si lahko obiskovalci ogledajo med vožnjo s turistično ladjico. Foto: Profimedia

Otok ima pomemben duhovni pomen za staroselsko ljudstvo Stoney Nakoda. Verjamejo namreč, da gore okoli otoka predstavljajo njihove prednike, ki bdijo nad svojimi potomci. Od tod ime Spirit Island oziroma Otok duhov.