Britanska igralka Dame Patricia Routledge, najbolj znana po vlogi pretenciozne in nepozabne Hyacinth Bucket v kultni humoristični seriji Fina gospa , je umrla v starosti 96 let.

Novico je sporočil njen agent, ki je dejal, da je igralka "mirno odšla v spanju, obdana z ljubeznijo".

Routledge je poleg ikonične Hyacinth nastopila tudi v monologih Alana Bennetta in v seriji Hetty Wainthropp Investigates, kjer je igrala amatersko detektivko. Njen igralski opus je obsegal tudi bogato in cenjeno kariero na gledaliških odrih.

Farewell Dame Patricia Routledge



Direktor BBC-jeve komedije Jon Petrie se je poklonil igralki z besedami, da je "naredila milijone ljudi srečnih in pustila zapuščino, ki jo bomo vedno ohranjali z občudovanjem in hvaležnostjo".

"Čeprav je imela 96 let, njena strast do dela in povezovanja z občinstvom ni nikoli zbledela, prav tako kot ni nikoli usahnil interes novih generacij, ki so jo znova in znova odkrivale prek njenih televizijskih vlog," je zapisano v izjavi njenega agenta.

Hyacinth Bucket – nepozabna komična ikona

Patricia Routledge je največji pečat pustila z vlogo Hyacinth Bucket, ki jo je sama igralka šaljivo opisala kot "popolno pošast", a jo je upodabljala z velikanskim užitkom. Hyacinth, ki je vztrajala, da se njen priimek izgovarja "Bouquet", je bila karikatura angleške vzvišenosti in snobizma, ki je občinstvo navduševala v letih 1990–1995.

Leto po koncu serije je bila Routledge izbrana za najbolj priljubljeno britansko igralko ob 60. obletnici BBC.

Petrie je ob njeni smrti poudaril, da je šlo za eno najbolj ikoničnih igralskih stvaritev v zgodovini britanske komedije: "Hyacinth je postala del nacionalne zavesti, prepoznavna na prvi pogled, neštetokrat citirana in ljubljena po vsem svetu. Karkoli je počela, je delala z neomajno predanostjo, s čimer je navdihnila generacije piscev, igralcev in gledalcev."

Patricia Routledge bo ostala v spominu kot ena največjih britanskih igralk, ki je s svojo umetnostjo presegla meje televizije in gledališča ter pustila trajen pečat v svetu komedije.