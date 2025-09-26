Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
26. 9. 2025,
22.35

Osveženo pred

19 minut

Petek, 26. 9. 2025, 22.35

19 minut

Umrla prva ženska, ki jo je FBI uvrstil na seznam teroristov

Avtorji:
Na. R., STA

Assata Shakur alias Joanne Deborah Byron alias Joanne Chesimard | Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI jo je leta 2013 uvrstil na seznam najbolj iskanih teroristov, s čimer je postala prva ženska na tem seznamu. Ameriški politiki so od Kube večkrat zahtevali njeno izročitev. | Foto Reuters

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI jo je leta 2013 uvrstil na seznam najbolj iskanih teroristov, s čimer je postala prva ženska na tem seznamu. Ameriški politiki so od Kube večkrat zahtevali njeno izročitev.

Foto: Reuters

V azilu na Kubi je v četrtek umrla militantna aktivistka in obsojena morilka policista v ZDA Assata Shakur, prva ženska, ki jo je ameriški FBI uvrstil na seznam najbolj iskanih teroristov. Ameriška državljanka je umrla v Havani zaradi bolezni, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočilo kubansko zunanje ministrstvo.

Joanne Deborah Byron, znana tudi pod imenom Joanne Chesimard, je bila stara 78 let. Bila je botra raperja Tupaca Shakurja, ki so ga leta 1996 ustrelili v Las Vegasu.

Shakur je bila članica Stranke črnega panterja, ki se je z militantnimi metodami borila za pravice temnopoltih v ZDA. Leta 1973 naj bi med policijskim pregledom v ameriški zvezni državi New Jersey ustrelila policista, kar je vseskozi zanikala. Zaradi umora in drugih kaznivih dejanj je bila obsojena na dosmrtno zaporno kazen. Leta 1979 je pobegnila iz zapora.

Od leta 1984 je živela na Kubi, kjer ji je tedanji voditelj Fidel Castro odobril politični azil.

Za informacije, ki bi pripeljale do njenega prijetja, je bila še maja letos razpisana nagrada v višini do milijona dolarjev. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je takrat na družbenem omrežju X obtožil kubanski režim, da še naprej nudi zatočišče teroristom in kriminalcem, vključno s tistimi, ki so pobegnili iz ZDA.

