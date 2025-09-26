Bivši direktor FBI James Comey obtožen dveh kaznivih dejanj #video

Zvezna velika porota v ameriški zvezni državi Virginiji je nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja uradno obtožila dveh kaznivih dejanj, povezanih z njegovim pričanjem pred Kongresom. Comey, ki je že dolgo tarča kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je obtožen, da je med svojim pričanjem septembra 2020 lagal Kongresu o tem, ali je odobril uhajanje tajnih podatkov medijem, poroča BBC. V zvezi z obtožbami se je Comey izrekel za nedolžnega.

V odgovoru na obtožnico se je Comey izrekel za nedolžnega in dejal, da močno zaupa v zvezni pravosodni sistem.

Obtožnica je bila vložena le nekaj dni po tem, ko je Trump pozval generalno državno tožilko Pam Bondi, naj agresivneje preišče njegove politične nasprotnike, vključno s Comeyjem.

Preiskavo vodi Lindsey Halligan, ameriška državna tožilka za vzhodno okrožje Virginije, ki je bila prej Trumpova osebna odvetnica in je v ponedeljek prevzela svojo novo vlogo. Branje obtožnice zoper Comeyja je predvideno za 9. oktober na sodišču v Aleksandriji v Virginiji.

Očitajo mu zlorabo moči

Bondi je v izjavi dejala, da obtožnica "odraža zavezanost ministrstva za pravosodje, da bo tiste, ki zlorabljajo položaje moči, prisililo k odgovornosti za zavajanje ameriškega ljudstva." Comey je bil obtožen dajanja lažnih izjav in drugega oviranja pravosodja.

Prva točka se nanaša na to, da je Comey pravosodnemu odboru senata povedal, da ni pooblastil nikogar pri FBI, da bi bil anonimni vir v poročilih o njegovih pogovorih s Trumpom v okviru preiskave FBI o tem, ali se je Rusija vmešavala v predsedniške volitve leta 2016.

Foto: Reuters Druga točka obtožnice trdi, da si je Comey "koruptivno prizadeval vplivati, ovirati in ovirati" preiskavo pravosodnega odbora senata z dajanjem lažnih izjav.

Ministrstvo za pravosodje je veliko poroto zaprosilo, naj preuči tri obtožbe proti Comeyju, vendar se je ta strinjala le z dvema, ki da sta podprti z dovolj dokazi za obravnavo na sodišču. Tretja točka obtožbe je bila še ena obtožba zaradi dajanja lažnih izjav.

Velika porota je skupina državljanov, ki jo ustanovi tožilec, da ugotovi, ali je dovolj dokazov za vložitev obtožnice. V pravnem smislu ugotavlja, ali obstaja verjeten razlog za domnevo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Comey je prvi nekdanji direktor FBI, ki je bil obtožen kaznivega dejanja. Očitke odločno zavrača, a trdi, da ni lagal pod prisego. Če bo spoznan za krivega, se lahko sooči z do petimi leti zapora.

Obramba si želi čimprejšnjega soočenja na sodišču

Odvetnik Comeyja, Patrick Fitzgerald, je v kratki izjavi dejal, da njegov klient zanika obtožbe, in dodal, da se veselijo, da ga bodo na sodišču lahko oprali očitkov.

Comey je v ločeni video izjavi dejal: "Moja družina in jaz že leta vemo, da ima nasprotovanje Donaldu Trumpu svojo ceno. Ne bomo živeli na kolenih in tudi vi ne bi smeli,“ je nadaljeval in dodal: „In jaz sem nedolžen. Zato naj se sojenje začne.“

Obtožbe so bile vložene tik preden je v torek iztekel petletni zastaralni rok.

Kadrovske rošade

Primer je bil pred kratkim predan novi tožilki Halligan, potem ko je Trumpova administracija odpustila državnega tožilca Erika Seiberta, ki je bil pred tem zadolžen za ta primer.

Glede na obtožnico naj bi Comey senatnemu odboru za pravosodje podal lažno izjavo podal „namerno in zavestno“, saj naj bi Comey neimenovani osebi naročil, naj služi kot anonimni vir v poročilih o preiskavi FBI. Na ta način naj bi si septembra 2020 "koruptivno prizadeval vplivati, ovirati in preprečevati ustrezno in pravilno izvajanje preiskovalnih pooblastil“ odbora, navaja obtožnica.

Ozadje primera

Na kongresnem zaslišanju leta 2020 je Comey ponovno potrdil svojo izjavo iz leta 2017, da ni razkril ali odobril razkritja informacij o preiskavah FBI niti proti Trumpu niti proti njegovi predsedniški tekmici leta 2016 Hillary Clinton.

Hillary Clinton Foto: Reuters Mediji so leta 2017 razkrili vrsto Comeyjevih zapisnikov, v katerih so podrobno opisani njegovi pogovori s Trumpom. V njih je Comey zapisal, da mu je Trump predlagal, naj opusti preiskavo stikov takratnega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna z Rusijo. Primer velja za najodmevnejšo obtožnico zoper javno osebnost v Trumpovem drugem mandatu.

Trump je nedavno izrazil svoje nezadovoljstvo, ker pregon tistih, ki ga javno kritizirajo - kot so Comey, senator Adam Schiff in generalna državna tožilka New Yorka Leticia James, traja tako dolgo.

"Ne moremo več odlašati, to ubija naš ugled in verodostojnost. Dvakrat so me obdolžili in me obtožili (5-krat!) ZARADI NIČESAR. PRAVICI MORA BITI ZADOŠČENO, ZDAJ!!!" je Trump prejšnji teden zapisal na Truth Social.

Zahteven primer

Po vložitvi obtožnice je Trump Comeyja označil za enega najslabših ljudi, s katerimi se je ta država kdaj srečala. "Tako dolgo je bil slab za našo državo in zdaj bo moral prevzeti odgovornost za svoje zločine proti našemu narodu." NAREDIMO AMERIKO SPET VELIKO!"

Nekaj ur pred objavo obtožnice je Comeya sicer označil za slabo osebo, vendar je dejal, da ni seznanjen s pregonom.

Laurie Levenson, nekdanja zvezna tožilka in profesorica prava na univerzi Loyola Marymount, je dejala, da bo primer zelo zahteven. "Pogosto gre za besedo obtoženca proti besedi nekoga drugega in preučiti bo treba verodostojnost obeh," je povedala za BBC News. "In četudi se je James Comey motil, to ne pomeni, da je zavestno ali namerno lagal kongresu. Dokazovanje tega bistveno," napoveduje.

Dodala je, da ta pregon in Trumpov javni pritisk, da se z njim nadaljuje, kažeta, da se je tradicionalni požarni zid med Belo hišo in ameriškim ministrstvom za pravosodje s tem primerom "zrušil".

Demokrati zgroženi

Več demokratov je obsodilo obtožbe, vodja demokratov v predstavniškem domu Hakeem Jeffries pa jih je označil za "sramoten napad na pravno državo" in obljubil, da bodo odgovarjali vsi, "ki so vpleteni v to maligno korupcijo".

Hakeem Jeffries Foto: Reuters

Comey je bil direktor FBI med letoma 2013 in 2017. To je bilo burno obdobje, ki je vključevalo nadzor nad odmevno preiskavo elektronske pošte demokratske kandidatke Hillary Clinton le nekaj tednov pred volitvami leta 2016, ki jih je izgubila proti Trumpu.

Trump ga je odpustil sredi preiskave ruskega vmešavanja v volitve leta 2016.

Vendar to ni prva letošnja preiskava uperjena zoper Comeya. Preiskovala ga je tudi tajna služba, potem ko je delil in nato izbrisal objavo na družbenih omrežjih, s katero naj bi po prepričanju republikancev spodbuja k nasilju nad Trumpom.

Julija je bila Comeyjeva hči Maurene Comey odpuščena z mesta zvezne tožilke v južnem okrožju New Yorka. Po poročanjih medijev je z razlogi za odstranitev iz pisarne, kjer je delala deset let, niso seznanili. V začetku tega meseca je zaradi odpovedi tožila Trumpovo administracijo.

Spomnimo, ministrstvo za pravosodje je odpustilo več odvetnikov, ki so delali na primerih, ki so razjezili predsednika, vključno s preiskavo posebnega tožilca proti Trumpu.