Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
13.41

Osveženo pred

53 minut

Oddaja Jimmyja Kimmla po vrnitvi z rekordno gledanostjo

Jimmy Kimmel | Gledanost oddaje Jimmyja Kimmla v torek zvečer je bila skoraj štirikrat višja kot običajno. | Foto Guliverimage

Gledanost oddaje Jimmyja Kimmla v torek zvečer je bila skoraj štirikrat višja kot običajno.

Foto: Guliverimage

Ameriški televizijski voditelj Jimmy Kimmel, ki se je v torek po začasni ukinitvi njegove večerne oddaje vrnil na zaslone, je pritegnil rekordno število gledalcev. Oddajo z naslovom Jimmy Kimmel Live! si je po poročanju ameriških medijev ogledalo skoraj 6,3 milijona ljudi, kar je več kot kadarkoli prej v 22 letih te večerne oddaje.

Gledanost oddaje Jimmyja Kimmla v torek zvečer je bila po poročanju časnika New York Times skoraj štirikrat višja kot običajno. Za primerjavo, oddajo si je v celotni sezoni 2024/2025 v povprečju ogledalo 1,42 milijona gledalcev.

Nadaljnjih 26 milijonov ljudi si je torkovo oddajo ogledalo na družbenih omrežjih, je sporočila družba Disney, lastnica televizijske mreže ABC, ki predvaja oddajo.

Številke o gledanosti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še posebej visoke upoštevajoč dejstvo, da nekatere lokalne televizijske postaje, povezane z mrežo ABC, zaradi bojkota oddaje niso predvajale.

Trump vrnitev oddaje kritiziral in zagrozil s tožbo

Večerna oddaja je bila prejšnji teden začasno umaknjena s programa po Kimmlovih komentarjih o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka.

Mreža ABC je prejšnjo sredo sporočila, da ukinja Kimmlovo oddajo, potem ko je predsednik Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendan Carr mreži zagrozil z vladnim ukrepanjem zaradi komikovih izjav. Ameriški predsednik Donald Trump je ukinitev oddaje pozdravil.

Vendar pa so po javnem ogorčenju in pritožbah tudi nekaterih Trumpovih zaveznikov, da gre za vladni poskus omejevanja svobode govora, ukinitev oddaje preklicali in Kimmel se je v torek vrnil v eter z ostrim monologom, v katerem je napadel cenzuro.

Družba Disney je sporočila, da je v zadnjih nekaj dneh opravila intenzivne pogovore s Kimmlom, kar je privedlo do odločitve o nadaljevanju predvajanja oddaje.

Trump je Kimmlovo vrnitev kritiziral, mreži ABC pa posredno zagrozil s tožbo.

