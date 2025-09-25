Poglejte, kaj je Trump obesil tja, kjer bi moral v Beli hiši viseti Bidnov portret #video

V zahodnem krilu Bele hiše so prenovili galerijo, kjer so v zlatih okvirjih razstavljeni črno-beli portreti vseh nekdanjih ameriških predsednikov. A na mestu, rezerviranem za Joeja Bidna, ni njegove fotografije, temveč slika avtomatskega kemičnega svinčnika, ki se uporablja za podpisovanje dokumentov.

Ameriški predsednik Donald Trump je že pred tedni v intervjuju za The Daily Caller razkril, kako namerava prenoviti galerijo v Beli hiši, in poudaril, da vsi predsedniki ne bodo obravnavani enako. Na vprašanje, ali bo vključen tudi Bidnov portret, je odgovoril: "Postavili bomo sliko nalivnega peresa."

"Predsedniški pločnik slavnih je prispel na kolonado zahodnega krila," je na družbenem omrežju X sporočila Margo Martin, posebna asistentka predsednika Trumpa in njegova svetovalka za komunikacijo. Objavila je posnetek, ki prikazuje portrete vseh nekdanjih ameriških predsednikov, razen Bidnovega.

Da je Trump na mesto, kjer bi moral viseti Bidnov portret, obesil sliko nalivnega peresa, ni naključje. Junija je odredil preiskavo, s katero bi ugotovili, ali so sodelavci nekdanjega predsednika Bidna prikrivali njegovo domnevno slabo duševno stanje in nezakonito uporabljali nalivno pero za podpisovanje uradnih dokumentov v njegovem imenu.