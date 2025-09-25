Besni Trump zahteva aretacijo zaradi zapletov v ZN: zadrega tudi za Melanio

Donald Trump je po neprijetnem zapletu na sedežu Združenih narodov v New Yorku, kjer je skupaj z ženo Melanio obstal na pokvarjenih tekočih stopnicah, med govorom pa ostal brez zvoka in teleprompterja, ostro napadel organizatorje in zahteva preiskavo. "To ni bila napaka, to je bila trojna sabotaža," je zapisal na Truth Social in zahteval aretacijo odgovornih. Pri ZN so njegove trditve zavrnili in pojasnili, da je tehnično opremo priskrbela ameriška delegacija.

Trenutek, ko se je zgodila nevšečnost Trumpu in Melanii

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi neljubih dogodkov med obiskom v New Yorku v palači Združenih narodov (ZN) sprožil obtožbe o sabotaži tehničnih sistemov. "To ni bil nesrečen dogodek, to je bila trojna sabotaža," je zapisal na svojem družbenem omrežju. Zahteva aretacijo odgovornih in takojšnjo preiskavo.

Trojna sabotaža, zahteva aretacijo

Še preden je začel govor v Generalni skupščini, so se tekoče stopnice na vhodu nepričakovano zaustavile, medtem ko sta on in prva dama Melania stopila nanje. Nato sta odpovedala teleprompter in zvočni sistem. Trump je v pismu Antoniu Guterresu, generalnemu sekretarju ZN, zahteval, naj "hranijo nadzorne posnetke" in takoj raziščejo dogodek.

ZN zavrača očitke o namerni sabotaži. Po besedah tiskovnega predstavnika Stéphana Dujarrica je tekoče stopnice ustavila vgrajena varnostna naprava – verjetno jo je po pomoti sprožil snemalec ameriške delegacije, ki je poskušal zajeti Trumpov prihod. Teleprompter, opozarjajo pri ZN, naj bi deloval pod nadzorom Bele hiše.