Sredi mesta z avtomobilom zapeljal v gradbeno jamo

V predelu Potok na Reki se je avtomobil znamke Renault danes znašel v gradbeni jami. Podrobnosti nenavadne prometne nesreče še niso znane, po neuradnih informacijah portala Index.hr pa v nesreči ni bilo huje poškodovanih.

Fotografije nesreče je na družbenem omrežju Facebook delilo javno podjetje Rijeka plus, ki je med drugim odgovorno za urejanje prometa in prometne infrastrukture na Reki. Njihov prometni center je ob objavi fotografij zapisal, da na območju gradbenih del, kjer se je zgodila nesreča, velja začasna prometna ureditev.

Območje gradbišča je po njihovih navedbah ustrezno ograjeno, udeleženci v prometu pa so dolžni upoštevati prometno signalizacijo. Poudarjajo, da so znaki v delovnih conah postavljeni izključno zaradi varnosti in da lahko že najmanjše neupoštevanje pravil privede do takšnih nesreč.

Po dosedanjih neuradnih informacijah Indexa se v prometni nesreči ni nihče huje poškodoval.