Avtor:
D.K.

Torek,
25. 11. 2025,
13.51

Osveženo pred

17 minut

Reka

Torek, 25. 11. 2025, 13.51

17 minut

Sredi mesta z avtomobilom zapeljal v gradbeno jamo

Avtor:
D.K.

Z avtomobilom zapeljal v gradbeno jamo | Foto Facebook/Rijeka plus doo

Foto: Facebook/Rijeka plus doo

Na cestnem gradbišču na Reki na Hrvaškem se je danes zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je osebni avtomobil zapeljal v gradbeno jamo. Po neuradnih informacijah v nesreči ni bilo huje poškodovanih.

V predelu Potok na Reki se je avtomobil znamke Renault danes znašel v gradbeni jami. Podrobnosti nenavadne prometne nesreče še niso znane, po neuradnih informacijah portala Index.hr pa v nesreči ni bilo huje poškodovanih.

Fotografije nesreče je na družbenem omrežju Facebook delilo javno podjetje Rijeka plus, ki je med drugim odgovorno za urejanje prometa in prometne infrastrukture na Reki. Njihov prometni center je ob objavi fotografij zapisal, da na območju gradbenih del, kjer se je zgodila nesreča, velja začasna prometna ureditev.

Območje gradbišča je po njihovih navedbah ustrezno ograjeno, udeleženci v prometu pa so dolžni upoštevati prometno signalizacijo. Poudarjajo, da so znaki v delovnih conah postavljeni izključno zaradi varnosti in da lahko že najmanjše neupoštevanje pravil privede do takšnih nesreč.

Po dosedanjih neuradnih informacijah Indexa se v prometni nesreči ni nihče huje poškodoval.

Reka
