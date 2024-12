Dva potresa pri Reki: "Slišali smo neprijeten zvok"

Šibek potres z magnitudo 1,9 po Richterjevi lestvici je območje blizu Reke stresel v četrtek ob 7.48, eno uro kasneje, ob 8.49, pa še z magnitudo 3. Žarišče potresa je bilo v bližini Zlobina, petnajst kilometrov stran od Reke. Intenziteta potresa je bila III. stopnje po lestvici EMS.

Okoliški prebivalci so v komentarjih zapisali, da "so slišali neprijeten zvok, kot da bi eksplodiralo". Dodali so, da je bilo neprijeten tresljaj čutiti od dve do tri sekunde.

Osem kilometrov severozahodno od Reke, v bližini Jelšan, so potres z magnitudo 3 zabeležili tudi pred tremi tedni. Takrat so ga čutili tudi v Ilirski Bistrici in Pivki.