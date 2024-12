Dva potresa v desetih minutah. Drugi prestrašil prebivalce.

Potres so čutili prebivalci več krajev severozahodne Slovenije. V roku 20 minut po potresu je vprašalnik o potresu agencije za okolje izpolnilo več kot 250 posameznikov. Na družbenih omrežjih prebivalci poročajo o močnem poku in grmenju, ki so ga lahko slišali kljub burji.

Foto: agencija za okolje

To je danes že drugi potres na tem območju. Prvi je bil ob 18.15 in je imel magnitudo 1,3.