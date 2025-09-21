Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Nedelja,
21. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nemčija FBI goljufija piramidna shema prevara OneCoin

Nedelja, 21. 9. 2025, 4.00

7 ur, 43 minut

Nemčija v akcijo zaradi najbolj iskane ženske na svetu: "Čim prej jo je treba ujeti"

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov | Ruja Ignatova je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji OneCoina so njeno odsotnost upravičevali na vse mogoče načine: da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni bilo. | Foto OneLife / Facebook

Ruja Ignatova je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji OneCoina so njeno odsotnost upravičevali na vse mogoče načine: da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni bilo.

Foto: OneLife / Facebook

Nemško tožilstvo je skoraj osem let po njenem izginotju vendarle vložilo obtožnico zoper Bolgarko z nemškim potnim listom Rujo Ignatovo, prvi obraz najverjetneje najbolj zloglasne in najbolj škodljive piramidne sheme zadnjega desetletja, OneCoin. Ignatova, edina ženska na FBI-evem seznamu najbolj iskanih ubežnikov na svetu, je s piramidno shemo OneCoin med letoma 2015 in 2017 oškodovala tudi veliko Slovencev.

Okrožno tožilstvo v nemškem Bielefieldu je obtožnico zoper Rujo Ignatovo na sodišče vložilo zato, da kazniva dejanja, povezana z aktivnostjo piramidne sheme OneCoin in Ruje Ignatove v Nemčiji, ne bi zastarala. 

Paket, poštar, pošta
Novice Pozor, nevarni paketi: če takega prinese poštar, bodite izredno previdni

Še pet let časa, da ujamejo zloglasno ubežnico

"Namen obtožnice je preprečiti zastaranje domnevnih kaznivih dejanj," je za nemške medije ta teden pojasnil vodja tožilstva v Bielefieldu Carsten Nowak. Če okrožno sodišče v Bielefieldu odpre primer, bo rok zastaranja namreč podaljšan za pet let. 

Tožilstvo je za nemške medije tudi izrazilo pričakovanje, da bodo Ignatovo v tem času ujeli.

Obtožnica zoper Ignatovo na kar 600 straneh sicer obtožuje, da je piramidna shema OneCoin, ki jo je vodila skupaj s poslovnim partnerjem Sebastianom Greenwoodom – ta je prav zaradi OneCoina trenutno zaprt v ZDA – opeharila skoraj 18 tisoč nemških žrtev in jih skupno oškodovala za kar 57 milijonov evrov.
Za OneCoin so tuji in slovenski promotorji piramidne sheme trdili, da gre za kriptovaluto, ki bo pometla z bolj prepoznavnim bitcoinom, vendar pa se je vseskozi pojavljajo vprašanje, ali je kriptovaluta v resnici sploh obstajala, saj nikoli niso pokazali tehničnih specifikacij. Prav tako so bile organizatorjem OneCoina španska vas ekonomske zakonitosti, saj so na neki točki število "onecoinov" v obtoku povečali za več kot petdesetkrat, cena enega onecoina pa je ostala enaka, s čimer so vrednost ustvarili dobesedno iz zraka. A kljub številnim opozorilom veliko naivnih vlagateljev to ni zmotilo, da v OneCoin ne bi vlagali tudi svojih življenjskih prihrankov. | Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Za OneCoin so tuji in slovenski promotorji piramidne sheme trdili, da gre za kriptovaluto, ki bo pometla z bolj prepoznavnim bitcoinom, vendar pa se je vseskozi pojavljajo vprašanje, ali je kriptovaluta v resnici sploh obstajala, saj nikoli niso pokazali tehničnih specifikacij. Prav tako so bile organizatorjem OneCoina španska vas ekonomske zakonitosti, saj so na neki točki število "onecoinov" v obtoku povečali za več kot petdesetkrat, cena enega onecoina pa je ostala enaka, s čimer so vrednost ustvarili dobesedno iz zraka. A kljub številnim opozorilom veliko naivnih vlagateljev to ni zmotilo, da v OneCoin ne bi vlagali tudi svojih življenjskih prihrankov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona
Resnična številka je najverjetneje še višja, saj se obtožnica osredotoča zgolj na obdobje med letoma 2015 in 2016, medtem ko je bil OneCoin globalno zelo aktiven tudi v letu 2017, v nekaterih državah pa tudi v letih 2018 in 2019. 

Nazadnje so jo videli na letališču v Atenah

Ruja Ignatova je neznano kam sicer izginila oktobra 2017, torej pred skoraj osmimi leti. Njena zadnja znana lokacija je bila mednarodno letališče v Atenah, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled.

Ruja Ignatova z bratom Konstantinom, ki so ga v začetku leta 2019 aretirali v ZDA, kjer je v priporu nato preživel kar tri leta. Najprej mu je grozila visoka zaporna kazen, a ga je sodišče zaradi sodelovanja z organi pregona na koncu obsodilo zgolj na toliko časa za rešetkami, kolikor ga je prebil v priporu, kar je pomenilo, da je po izreku sodbe odkorakal na prostost. | Foto: Facebook / Cryptoqueen Ruja Ignatova z bratom Konstantinom, ki so ga v začetku leta 2019 aretirali v ZDA, kjer je v priporu nato preživel kar tri leta. Najprej mu je grozila visoka zaporna kazen, a ga je sodišče zaradi sodelovanja z organi pregona na koncu obsodilo zgolj na toliko časa za rešetkami, kolikor ga je prebil v priporu, kar je pomenilo, da je po izreku sodbe odkorakal na prostost. Foto: Facebook / Cryptoqueen

Govorice, povezane z njenim izginotjem, omenjajo lepotne operacije, s katerimi naj bi si spremenila videz, skrivanje v priljubljenih pribežališčih kriptogoljufov in piramidašev, kot je Dubaj, in celo mafijski umor Ignatove.

Pametni telefon, virus, trojanski konj, heker
Novice Alarm na Poljskem, ogroženi tisoči: nevarnost preži tudi v Sloveniji

Nemška policija najbolj skrajnemu scenariju, torej smrti Ignatove, ki naj bi jo zagrešil bolgarski organiziran kriminal, sicer ne verjame.

Slovenskih žrtev piramidne sheme OneCoin naj bi bilo glede na podatke o številu rekrutiranih oseb od 10 do 14 tisoč, škoda, ki jo je prevara povzročila v Sloveniji, pa zagotovo sega v milijone, morda celo v desetine milijonov evrov.

Najbolj iskana ženska na svetu

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je Rujo Ignatovo poleti leta 2022 uvrstil na seznam desetih najbolj iskanih ubežnikov. Ignatova je bila kar tri leta edina ženska na seznamu, na katerem se praviloma znajdejo morilci najhujše vrste, teroristi in vodje narkokartelov.

Tiralica, ki jo je FBI razpisal za Rujo Ignatovo. | Foto: FBI Tiralica, ki jo je FBI razpisal za Rujo Ignatovo. Foto: FBI

Od julija letos ji je družbo nato delala še ena ubežnica, Cindy Rodriguez Singh, ki jo je FBI iskal zaradi umora njenega petletnega sina. 20. avgusta so jo aretirali v Indiji, kar pomeni, da je Ignatova znova edina ženska na zloglasnem seznamu FBI. 

Piramidna shema OneCoin je žrtve po vsem svetu sodeč po večini uradnih ocen opeharila za okrog tri do štiri milijarde evrov. 

Težave za znano odvetniško pisarno, ki je zastopala Ignatovo

V Veliki Britaniji ima težave zaradi Ruje Ignatove trenutno medtem znana odvetniška pisarna Carter-Ruck.

SRA, regulatorni organ, pristojen za bdenje nad strokovnim ravnanjem odvetnikov na otoku, je že avgusta ugotovil, da je odvetnica Claire Gill, zaposlena v pisarni Carter-Ruck, odgovorna za grožnje s tako imenovanimi tožbami tipa SLAPP, zelo pogosto namenjenih "utišanju" kritičnih glasov.

strah, zaskrbljenost, nevarnost, skrb
Novice Grozljivo sporočilo Slovencem: "Vsi boste umrli. Takoj ukrepajte."

S takšnimi tožbami je Carter-Ruck v imenu Ruje Ignatove leta 2017 domnevno grozil britanskemu novinarju Andrewu Penmanu, ki je v članku za časnik Mirror leto dni prej med prvimi opozoril na možnost, da bi OneCoin lahko bil piramidna shema. 

Opuščeni prostori piramidne sheme OneCoin v bolgarski prestolnici Sofiji. | Foto: Google Street View Opuščeni prostori piramidne sheme OneCoin v bolgarski prestolnici Sofiji. Foto: Google Street View

Gillova se je na ugotovitev SRA pritožila in na komisijo, ki je zoper njo uvedla disciplinski postopek, naslovila zahtevo, naj v postopku – kakšen ukrep bodo izrekli Gillovi, bo znano decembra – anonimizirajo njene stranke, torej OneCoin in Rujo Ignatovo.

Zahtevo je Gillova ta teden umaknila, saj je komisija SRA odločila, da sta OneCoin in Ruja Ignatova odvetniške storitve pisarne Carter-Ruck izrabljala za vodenje in nadaljnje širjenje globalne goljufije s piramidno shemo, zato so v skladu z britansko zakonodajo lahko javno imenovali njihove nekdanje stranke, je poročala tiskovna agencija Reuters.

V odvetniški pisarni Carter-Ruck sicer zatrjujejo, da niso vedeli, da je OneCoin piramidna shema. 

Nemčija FBI goljufija piramidna shema prevara OneCoin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.