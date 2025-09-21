Nemčija v akcijo zaradi najbolj iskane ženske na svetu: "Čim prej jo je treba ujeti"

Nemško tožilstvo je skoraj osem let po njenem izginotju vendarle vložilo obtožnico zoper Bolgarko z nemškim potnim listom Rujo Ignatovo, prvi obraz najverjetneje najbolj zloglasne in najbolj škodljive piramidne sheme zadnjega desetletja, OneCoin. Ignatova, edina ženska na FBI-evem seznamu najbolj iskanih ubežnikov na svetu, je s piramidno shemo OneCoin med letoma 2015 in 2017 oškodovala tudi veliko Slovencev.

Okrožno tožilstvo v nemškem Bielefieldu je obtožnico zoper Rujo Ignatovo na sodišče vložilo zato, da kazniva dejanja, povezana z aktivnostjo piramidne sheme OneCoin in Ruje Ignatove v Nemčiji, ne bi zastarala.

Še pet let časa, da ujamejo zloglasno ubežnico

"Namen obtožnice je preprečiti zastaranje domnevnih kaznivih dejanj," je za nemške medije ta teden pojasnil vodja tožilstva v Bielefieldu Carsten Nowak. Če okrožno sodišče v Bielefieldu odpre primer, bo rok zastaranja namreč podaljšan za pet let.

Tožilstvo je za nemške medije tudi izrazilo pričakovanje, da bodo Ignatovo v tem času ujeli.

Obtožnica zoper Ignatovo na kar 600 straneh sicer obtožuje, da je piramidna shema OneCoin, ki jo je vodila skupaj s poslovnim partnerjem Sebastianom Greenwoodom – ta je prav zaradi OneCoina trenutno zaprt v ZDA – opeharila skoraj 18 tisoč nemških žrtev in jih skupno oškodovala za kar 57 milijonov evrov.

Za OneCoin so tuji in slovenski promotorji piramidne sheme trdili, da gre za kriptovaluto, ki bo pometla z bolj prepoznavnim bitcoinom, vendar pa se je vseskozi pojavljajo vprašanje, ali je kriptovaluta v resnici sploh obstajala, saj nikoli niso pokazali tehničnih specifikacij. Prav tako so bile organizatorjem OneCoina španska vas ekonomske zakonitosti, saj so na neki točki število "onecoinov" v obtoku povečali za več kot petdesetkrat, cena enega onecoina pa je ostala enaka, s čimer so vrednost ustvarili dobesedno iz zraka. A kljub številnim opozorilom veliko naivnih vlagateljev to ni zmotilo, da v OneCoin ne bi vlagali tudi svojih življenjskih prihrankov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Resnična številka je najverjetneje še višja, saj se obtožnica osredotoča zgolj na obdobje med letoma 2015 in 2016, medtem ko je bil OneCoin globalno zelo aktiven tudi v letu 2017, v nekaterih državah pa tudi v letih 2018 in 2019.

Nazadnje so jo videli na letališču v Atenah

Ruja Ignatova je neznano kam sicer izginila oktobra 2017, torej pred skoraj osmimi leti. Njena zadnja znana lokacija je bila mednarodno letališče v Atenah, nato pa se je za njo izgubila vsaka sled.

Ruja Ignatova z bratom Konstantinom, ki so ga v začetku leta 2019 aretirali v ZDA, kjer je v priporu nato preživel kar tri leta. Najprej mu je grozila visoka zaporna kazen, a ga je sodišče zaradi sodelovanja z organi pregona na koncu obsodilo zgolj na toliko časa za rešetkami, kolikor ga je prebil v priporu, kar je pomenilo, da je po izreku sodbe odkorakal na prostost. Foto: Facebook / Cryptoqueen

Govorice, povezane z njenim izginotjem, omenjajo lepotne operacije, s katerimi naj bi si spremenila videz, skrivanje v priljubljenih pribežališčih kriptogoljufov in piramidašev, kot je Dubaj, in celo mafijski umor Ignatove.

Nemška policija najbolj skrajnemu scenariju, torej smrti Ignatove, ki naj bi jo zagrešil bolgarski organiziran kriminal, sicer ne verjame.

Slovenskih žrtev piramidne sheme OneCoin naj bi bilo glede na podatke o številu rekrutiranih oseb od 10 do 14 tisoč, škoda, ki jo je prevara povzročila v Sloveniji, pa zagotovo sega v milijone, morda celo v desetine milijonov evrov.

Najbolj iskana ženska na svetu

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je Rujo Ignatovo poleti leta 2022 uvrstil na seznam desetih najbolj iskanih ubežnikov. Ignatova je bila kar tri leta edina ženska na seznamu, na katerem se praviloma znajdejo morilci najhujše vrste, teroristi in vodje narkokartelov.

Tiralica, ki jo je FBI razpisal za Rujo Ignatovo. Foto: FBI

Od julija letos ji je družbo nato delala še ena ubežnica, Cindy Rodriguez Singh, ki jo je FBI iskal zaradi umora njenega petletnega sina. 20. avgusta so jo aretirali v Indiji, kar pomeni, da je Ignatova znova edina ženska na zloglasnem seznamu FBI.

Piramidna shema OneCoin je žrtve po vsem svetu sodeč po večini uradnih ocen opeharila za okrog tri do štiri milijarde evrov.

Težave za znano odvetniško pisarno, ki je zastopala Ignatovo

V Veliki Britaniji ima težave zaradi Ruje Ignatove trenutno medtem znana odvetniška pisarna Carter-Ruck.

SRA, regulatorni organ, pristojen za bdenje nad strokovnim ravnanjem odvetnikov na otoku, je že avgusta ugotovil, da je odvetnica Claire Gill, zaposlena v pisarni Carter-Ruck, odgovorna za grožnje s tako imenovanimi tožbami tipa SLAPP, zelo pogosto namenjenih "utišanju" kritičnih glasov.

S takšnimi tožbami je Carter-Ruck v imenu Ruje Ignatove leta 2017 domnevno grozil britanskemu novinarju Andrewu Penmanu, ki je v članku za časnik Mirror leto dni prej med prvimi opozoril na možnost, da bi OneCoin lahko bil piramidna shema.

Opuščeni prostori piramidne sheme OneCoin v bolgarski prestolnici Sofiji. Foto: Google Street View

Gillova se je na ugotovitev SRA pritožila in na komisijo, ki je zoper njo uvedla disciplinski postopek, naslovila zahtevo, naj v postopku – kakšen ukrep bodo izrekli Gillovi, bo znano decembra – anonimizirajo njene stranke, torej OneCoin in Rujo Ignatovo.

Zahtevo je Gillova ta teden umaknila, saj je komisija SRA odločila, da sta OneCoin in Ruja Ignatova odvetniške storitve pisarne Carter-Ruck izrabljala za vodenje in nadaljnje širjenje globalne goljufije s piramidno shemo, zato so v skladu z britansko zakonodajo lahko javno imenovali njihove nekdanje stranke, je poročala tiskovna agencija Reuters.

V odvetniški pisarni Carter-Ruck sicer zatrjujejo, da niso vedeli, da je OneCoin piramidna shema.