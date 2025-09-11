Grozljivo sporočilo Slovencem: "Vsi boste umrli. Takoj ukrepajte."

Zaskrbljena bralka nas je opozorila na grozeč videoposnetek, ki ga je v zadnjih dneh delilo več sto slovenskih uporabnikov in uporabnic Facebooka. Videoposnetek, v katerem domnevno nastopata slovenska TV-voditeljica in znani kardiolog, gledalce svari, da so vsi, ki so se cepili proti bolezni covid-19, v smrtni nevarnosti. Nato jih pozove k nakupu čudežnega zdravila, ki jih bo rešilo pred tako rekoč zagotovljeno smrtjo. O podobnih primerih strašenja in siljenja v nakup neznanih zdravil so v zadnjih mesecih poročali tudi v drugih državah.

Strašenje s smrtjo in čudežno zdravilo

Videoposnetek, ki ga je od konca avgusta do začetka septembra večkrat delila stran na Facebooku z imenom Azura Esperanza hospitane 6269, najprej pokaže odhajajočo voditeljico Dnevnika Elen Batista Štader, ki opozori, da so vsi, ki so se cepili proti bolezni covid-19, v smrtni nevarnosti.

Pozornega uporabnika ali uporabnico bi moralo močno zmotiti že dejstvo, da videoposnetek domnevnega neverjetnega razkritja in čudežne rešitve za smrtno nevarnost deli profil z obskurnim imenom, ki tako rekoč nima sledicev ali objav, domnevni e-poštni naslov tistega, ki ga upravlja, pa je yyqrgtaxzhbp@gmail.com. Foto: Posnetek zaslona

Nato se pojavi slovenski specialist kardiologije in interne medicine Zlatko Fras, ki ponovi opozorilo in poudari, da so še posebej ogroženi vsi, ki imajo obolenja srca. Nato omeni, da na srečo obstaja zdravilo, ki lahko reši vse težave, in gledalce pozove h kliku na gumb Več informacij pod videoposnetkom.

Oglejte si videoposnetek, s katerim strašijo Slovence, in presodite, ali morda opazite oziroma slišite kaj nenavadnega:

Videoposnetek je manipulacija. Na delu je umetna inteligenca.

Pozornim uporabnikom in uporabnicam bo najverjetneje hitro jasno, da je z videoposnetkom nekaj zelo narobe. Ne le da v Dnevniku niso nikoli predvajali tega segmenta, oba nastopajoča, predvsem zdravnik Fras, govorita z izrazito monotonim glasom, nenavadno obrazno mimiko in občasno uporabljata nesmiselne izraze, ki nakazujejo, da jima je besede v usta polagal nekdo drug in da je videoposnetek predelan z umetno inteligenco, ki je v zadnjem obdobju zelo pogosto uporabljano orodje spletnih goljufov.

To lahko tudi potrdimo z najdbo izvirnika. Goljufi so z uporabo umetnointeligenčnih orodij za lastne namene namreč predelali videoposnetek izjave kardiologa Zlatka Frasa za prispevek v oddaji 24UR Inšpektor na televiziji POP TV, ki je bil objavljen maja letos:

Posnetek pravega kardiologa Zlatka Frasa, ki ga je 17. maja letos objavil portal 24ur.com. Foto: Posnetek zaslona

Velika večina od skupno skoraj tisoč slovenskih uporabnikov in uporabnic, ki so delili oziroma komentirali objave z videoposnetkom, ni prepoznala, da gre za plod manipulacije izvirnikov z umetnointeligenčnimi orodji. Med komentarji pod izvirno sponzorirano objavo samo dva uporabnika poudarjata, da gre za predelan videoposnetek, in druge opozarjata, naj bodo podobni na izgovarjavo oseb v videoposnetku.

Kaj je v ozadju?

Neznanci, ki so objavili videoposnetek ter več sto Slovencev in Slovenk na Facebooku prepričali, da so ga delili kot legitimen vir informacij, računajo na to, da se bodo gledalci, ki so se cepili proti bolezni covid-19, ustrašili in v skladu z navodili sledili povezavi, ki je priložena videoposnetku.

Ta vodi do spletne strani na obskurnem naslovu lumorisefl-run.top, kjer je zelo dolg oglas za "čudežno" zdravilo z imenom MiCardium. Oglas trdi, da gre za povsem novo zdravilo, ki je povsem razprodano, zato ga ne prodaja nobena od uveljavljenih lekarn v Sloveniji, in uporabnike poziva, naj ga čim prej naročijo. Zdravila res ni v ponudbi nobene od legitimnih slovenskih spletnih lekarn.

Akterji v ozadju uporabnike pozivajo, naj jim prek obrazca sporočilo ime in telefonsko številko. Nato jih bo domnevno poklical nekdo, s katerim se bodo lahko dogovorili o nakupu "čudežnega" zdravila. V tem primeru v resnici ne moremo vedeti, kam pošiljamo svoje osebne podatke. Foto: Posnetek zaslona

So v ozadju akterji iz jugovzhodne Azije?



Kdo gostom s Facebooka, ki so se ustrašili posledic cepljenja proti bolezni covid-19 in želijo čim prej ukrepati, prodaja to zdravilo, je nemogoče ugotoviti. Na spletni strani, kamor smo preusmerjeni s Facebooka, ni nobenih podatkov o prodajalcu. Tudi peščica domnevno slovenskih spletnih portalov, ki ima v ponudbi zdravilo oziroma prehransko dopolnilo z enakim imenom, podatkov o tem, kdo je v ozadju, ne razkriva. Zelo verjetno je, da gre za posameznike iz tujine – lastnik portala Unisnacks.si, na primer, je, sodeč po informacijah za stik, nekdo iz Laosa, države v jugovzhodni Aziji.

Kupovanje zdravil na tak način je lahko izjemno nevarno

Na nakupe zdravil na recept prek spleta, kjer nihče ne preverja, ali je kupcu zdravnik sploh izdal recept, ali kakršnihkoli drugih zdravil je na družbenem omrežju Instagram pred časom opozoril slovenski infektolog, pisatelj in spletni vplivnež David Zupančič.

"Rad bi bil zelo direkten. Ne samo da je nakupovanje zdravil, ki jih sicer dobiš na recept, prek spleta v Sloveniji prepovedano, je tudi izjemno izjemno nevarno," je poudaril Zupančič.

Nakup zdravil prek neznanih virov na spletu zelo odsvetujejo tudi v slovenski javni agenciji za zdravila in lekarniški zbornici Slovenije. Kroži namreč veliko ponaredkov, obstaja pa tudi možnost, da zdravilo ne vsebuje oglaševane učinkovine, da je odmerek napačen, da vsebuje neznane ali nadomestne sestavine, strupene primesi, bakterije. Vse našteto lahko povzroči hudo poslabšanje zdravja, so posvarili. Foto: Shutterstock

"Ko od zdravnika dobiš recept, najsi bo v fizični ali elektronski obliki, je ta zdravnik na receptu vedno podpisan, obstaja neka sledljivost in, to je zelo pomembno, neka odgovornost. Ko zdravilo, ki se sicer izdaja na recept, naročiš po spletu, velikokrat gre za kakšno zdravilo za impotenco, ne veš, kaj točno je v teh tabletah, kako so bile testirane, katera velika agencija za varnost zdravil je to sploh odobrila in kdo ti to priporoča oziroma kdo ti to prodaja – kdo bo odgovoren, če gre kaj zelo narobe," je opozoril infektolog.

Dodal je, da morebitni kupci takšnih zdravil ne tvegajo le svojega zdravja, temveč tudi zlorabo kreditne kartice. Takšna zdravila namreč zvečine prodajajo spletne strani, ki jih upravljajo v tujini, pogosto pa sploh ni znano, katero podjetje je v ozadju.

"Polagam vam na srce – če imate težave, če imate dvome, se obrnite na svojega zdravnika, na urgenco, če je nujno. Zaupajte ljudem, ki smo ure in ure študirali in točno vemo, kaj napisati na recept, ter smo pripravljeni za to, kar napišemo, vedno tudi odgovarjati," je še dejal Zupančič.

Tarče strašenja s cepljenjem proti koronavirusni bolezni in vsiljevanja "čudežnega" zdravila niso le Slovenci

Stran na Facebooku z imenom Azura Esperanza hospitane 6269, ki slovenske uporabnike in uporabnice straši s cepljenjem in ponuja rešitev pred "smrtno nevarnostjo", je v začetku septembra s plačanimi objavami podobno grozila tudi uporabnikom v Nemčiji in na Madžarskem, razkriva Facebookovo orodje za preglednost oglasov.

V Nemčiji so si izposodili vizualno podobo in voditeljico informativnega programa na prvem kanalu televizije ARD (Das Erste) ter glas in stas znanega nemškega virologa Christiana Drostena, ki je veljal za enega od voditeljev nemškega odziva na pandemijo bolezni covid-19. Na Madžarskem je ta "čast" doletela specialista toksikologije Gáborja Zacherja.

Različici lažnega posnetka za nemško in madžarsko občinstvo. Foto: Posnetek zaslona

O zastrašujočih kampanjah z manipulativnimi videoposnetki, v katerih so neprostovoljno nastopali znane televizijske voditeljice in prepoznavni zdravniki, so v zadnjih mesecih poročali tudi iz Litve (vir), Latvije (vir) Kanade (vir), Tajske (vir), Južne Afrike (vir) in drugih držav.