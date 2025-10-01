Umrla je Jane Goodall

Inštitut Jane Goodall je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da je Goodvall umrla v starosti 91 let. Umrla je naravne smrti v Kaliforniji, kjer je bila v času svoje turneje predavanj po ZDA.

"Odkritja dr. Goodall kot etologinje so revolucionirala znanost, ona pa je bila neutrudna zagovornica varstva in obnove našega naravnega sveta," so zapisali v objavi.

Goodall se je rodila leta 1934 v Londonu. Njena ljubezen do živali se je začela že v otroških letih. V svoji knjigi V senci človeka je opisala zgodnji spomin na to, kako se je skrivala v kokošnjaku, da bi videla kokoš, ki je znesla jajce. Tam je bila tako dolgo, da je njena mama na policijo prijavila, da je pogrešana.

Svojo kariero je posvetila raziskovanju življenja šimpanzov. V zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja jih je prvič preučevala v Tanzaniji. Znana je bila po svojem nekonvencionalnem pristopu, saj jih ni zgolj opazovala od daleč, ampak se je poglobila v vse vidike njihovega življenja. Hranila jih je in jim dajala imena namesto številk, zaradi česar so jo nekateri znanstveniki kritizirali. Bila je tudi prva znanstvenica, ki je ugotovila, da opice, tako kot ljudje, uporabljajo orodja in imajo čustva.

"Šimpanzi so me skozi leta naučili, da so nam zelo podobni. Zabrisali so mejo med ljudmi in živalmi," je leta 1997 Goodvall povedala za Associated Press.

Ženska, ki je svet zoologije postavila na glavo

V desetletjih opazovanja v afriški džungli je postavila nove standarde za raziskave primatov. Goodall je odkrila, da imajo šimpanzi individualne osebnosti in da lahko izvajajo osupljive podvige: izdelujejo orodja in uporabljajo pripomočke, kot so palice, za brskanje po termitnjakih, komunicirajo, imajo čustva in niso le vegetarijanci.

Njen kolega naravoslovec in prijatelj David Attenborough je leta 2010 za britanski Daily Telegraph dejal, da je Goodall "ženska, ki je postavila svet zoologije na glavo".

Posvečala se je izobraževanju in zagovorništvu humanitarnih ciljev ter ohranjanja narave. Potovala je po svetu in pred polnimi dvoranami ljudem predajala svojo resnico.