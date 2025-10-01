Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
1. 10. 2025,
20.47

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
Jane Goodall

Sreda, 1. 10. 2025, 20.47

12 minut

Umrla je Jane Goodall

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Jane Goodall | Jane Goodall, oblečena v svojo klasično srajco z ovratnikom in kratke hlače, z daljnogledom v roki, je spremenila človeško razumevanje šimpanzov. | Foto Guliverimage

Jane Goodall, oblečena v svojo klasično srajco z ovratnikom in kratke hlače, z daljnogledom v roki, je spremenila človeško razumevanje šimpanzov.

Foto: Guliverimage

V 92. letu starosti je umrla znana zagovornica živali in raziskovalka šimpanzov Jane Goodall.

Inštitut Jane Goodall je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da je Goodvall umrla v starosti 91 let. Umrla je naravne smrti v Kaliforniji, kjer je bila v času svoje turneje predavanj po ZDA. 

"Odkritja dr. Goodall kot etologinje so revolucionirala znanost, ona pa je bila neutrudna zagovornica varstva in obnove našega naravnega sveta," so zapisali v objavi.

Goodall se je rodila leta 1934 v Londonu. Njena ljubezen do živali se je začela že v otroških letih. V svoji knjigi V senci človeka je opisala zgodnji spomin na to, kako se je skrivala v kokošnjaku, da bi videla kokoš, ki je znesla jajce. Tam je bila tako dolgo, da je njena mama na policijo prijavila, da je pogrešana.

Svojo kariero je posvetila raziskovanju življenja šimpanzov. V zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja jih je prvič preučevala v Tanzaniji. Znana je bila po svojem nekonvencionalnem pristopu, saj jih ni zgolj opazovala od daleč, ampak se je poglobila v vse vidike njihovega življenja. Hranila jih je in jim dajala imena namesto številk, zaradi česar so jo nekateri znanstveniki kritizirali. Bila je tudi prva znanstvenica, ki je ugotovila, da opice, tako kot ljudje, uporabljajo orodja in imajo čustva.

"Šimpanzi so me skozi leta naučili, da so nam zelo podobni. Zabrisali so mejo med ljudmi in živalmi," je leta 1997 Goodvall povedala za Associated Press.

Ženska, ki je svet zoologije postavila na glavo

V desetletjih opazovanja v afriški džungli je postavila nove standarde za raziskave primatov. Goodall je odkrila, da imajo šimpanzi individualne osebnosti in da lahko izvajajo osupljive podvige: izdelujejo orodja in uporabljajo pripomočke, kot so palice, za brskanje po termitnjakih, komunicirajo, imajo čustva in niso le vegetarijanci.

Njen kolega naravoslovec in prijatelj David Attenborough je leta 2010 za britanski Daily Telegraph dejal, da je Goodall "ženska, ki je postavila svet zoologije na glavo".

Posvečala se je izobraževanju in zagovorništvu humanitarnih ciljev ter ohranjanja narave. Potovala je po svetu in pred polnimi dvoranami ljudem predajala svojo resnico. 

Leta 1977 je ustanovila Inštitut Jane Goodall, ki si prizadeva za zaščito vrste in podpira mladinske projekte, namenjene koristi živalim in okolju. | Foto: Guliverimage Leta 1977 je ustanovila Inštitut Jane Goodall, ki si prizadeva za zaščito vrste in podpira mladinske projekte, namenjene koristi živalim in okolju. Foto: Guliverimage
cvetličar Marjan Planinšek
Novice Umrl je znan slovenski florist Marjan Planinšek
Franc Stroj
Novice Umrl znan slovenski podjetnik in inovator
družina
Novice "Ko sem hčerkam povedala, da je ati umrl, se je čas ustavil"

Jane Goodall
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.